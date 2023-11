Temas del día de EFE España del lunes 27 de noviembre de 2023

ISRAEL PALESTINA

Madrid - La crisis diplomática con Israel sigue abierta tras convocar el pasado viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores a la embajadora de Israel en España por las acusaciones lanzadas por la diplomacia de ese país contra Pedro Sánchez, un hecho que ha aprovechado la oposición para denunciar la política exterior del presidente del Gobierno.

FORO MEDITERRÁNEO

Barcelona - El Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) analiza la situación en Oriente Medio por el conflicto de Israel y Palestina en su reunión anual que se celebra en Barcelona hoy y mañana, con la presencia de los ministros de asuntos exteriores de la región euro-mediterránea.

SOCIEDAD ENCUESTA

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica su encuesta anual sobre tendencias sociales, que recoge las preocupaciones de la sociedad española y los principales problemas que cree que tendrá el mundo en los próximos años.

REGADÍOS DOÑANA

Almonte (Huelva) - El Gobierno y la Junta de Andalucía han alcanzado, después de semanas de negociaciones, un acuerdo sobre los regadíos del entorno de Doñana, que será presentado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras una visita de ambos al Parque Nacional.

La visita a Doñana comienza a las 9.20 horas

La firma del acuerdo se producirá en Almonte a las 11.30 horas. A las 12:45 horas rueda de prensa.

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de la muerte por apuñalamiento, en la madrugada de este lunes, de su expareja, de 25, y la hija de ambos, de 5 años, en el distrito madrileño de Carabanchel, todos ellos de nacionalidad peruana.

SUCESOS NAUFRAGIO

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional que investiga el naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo en febrero de 2022 ha citado a declarar como investigados a dos directivos de la armadora del barco, Pesquerías Nores, y a seis testigos.

(A las 09:30 horas)

CINE ESTRENO

Madrid - Ana Torrent y Lola Dueñas protagonizan 'Sobre todo de noche", una historia sobre los bebés robados al nacer en hospitales españoles entre 1940 y 1990, una historia con la que debuta en la dirección Víctor Iriarte y que presentan este lunes en Madrid.

(Photocall a las 12:00 horas en los cines Golem)

TELEVISIÓN 'CUÉNTAME'

Madrid - Tras 22 años en antena, la serie 'Cuéntame' se despide este miércoles de los espectadores y cierra una brillante trayectoria que la convirtió en una de las ficciones favoritas de los espectadores, que de la mano de la familia Alcántara recorrieron la historia de España desde 1968 hasta 2001.

TEMPORADA ALTA

Barcelona - El Festival Temporada Alta presenta la obra "Casares-Camús: Una història d’amor", un espectáculo basado en la intensa relación epistolar del escritor francés Albert Camus y la actriz de origen español María Casares, que dirige Mario Gas e interprentan Rosa Renom y Jordi Boixaderas.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:00h.- Barcelona.- FORO MEDITERRÁNEO.- El Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) analiza el conflicto de Israel y Palestina con la presencia de los ministros de asuntos exteriores de la región, entre ellos José Manuel Albares. A las 13:00h rueda de prensa de Albares junto a al alto representante de la UE, Josep Borrell; el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel. Recinto Modernista de Sant Pau. Sant Antoni Maria Claret, 167 (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Barcelona.- CONFERENCIA PPE.- El Partido Popular Europeo (PPE) celebra una conferencia en Barcelona, con intervenciones del presidente del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a las 12:50h. Hotel Gran Marina (World Trade Center). Moll de Barcelona, S/N (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSE.- La vicepresidenta, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero presenta a Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, en un desayuno informativo Fórum Europa. Hotel Intercontinental de Madrid. Paseo de la Castellana, 49. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- GOBIERNO MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza un encuentro informativo organizado por el Círculo de Navarra. Restaurante La Favorita. Calle Covarrubias, 25. (Texto)(Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. C/Ferraz, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Vox tras la reunión de su Comité de Acción Política. Sede nacional. C/Bambú, 12. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- San Sebastián.- PARTIDOS EH BILDU.- Reunión de la Mesa Política de EH Bildu, en la que el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, comunicará si desea ser o no candidato a lehendakari (los gráficos podrán tomar imágenes a las 11.45h). Sede EH Bildu. Pilotegi bidea, 2 (Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

13:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PNV.- El Euskadi Buru Batzar del PNV se reúne para analizar la configuración de las candidaturas para las elecciones vascas, tras su decisión de proponer a Imanol Pradales como candidato a lehendakari en sustitución de Iñigo Urkullu. Sabin Etxea. (Texto)

15:15h.- Busturia (Bizkaia).- COMUNIDAD PIRINEOS.- Consejo plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que agrupa a los gobiernos de Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Andorra, Nueva Aquitania y Occitania. Ekoetxea Torre Madariaga. (Texto)(Foto)

19:30h.- Sant Feliu de Guíxols (Girona).- DEBATE CATALUÑA.- El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de la CUP David Fernández participan en el acto de presentación de la 2a Conferencia Nacional por el Estado Propio que tendrá lugar durante el año 2024. Teatro Masferrer. (Texto)

ECONOMÍA

9:30h.- Madrid.- FRANQUICIAS INFORME.- La Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta el informe “La Franquicia Española en el Mundo 2023". Oficinas centrales de ICEX, Paseo de la Castellana, 278.

10:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- EY celebra una nueva sesión de los encuentros "Looking at the Future", que se centra en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la que participa el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés. Streaming.

10:30h.- Madrid.- DELITO FISCAL.- El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participa en un coloquio sobre el delito fiscal tras la presentación del libro "Derecho penal económico". CGE. Nicasio Gallego, 8 + streaming.

13:00h.- Madrid.- PESCA GOBIERNO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas comparece en rueda de prensa tras reunirse con la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), en la sede del Ministerio.

13:30h.- Madrid.- PLAN CONTABILIDAD.- La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño clausura el acto de conmemoración del 50 Aniversario del Plan General de Contabilidad, organizado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Ateneo de Madrid. C/Prado, 21.

16:00h.- Madrid.- TELEFÓNICA EMPLEO.- La dirección y los sindicatos de Telefónica celebran la segunda reunión para negociar el convenio colectivo de la compañía tras una primera que tuvo lugar el pasado jueves.

16:00h.- Vitoria.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asiste a la primera conferencia organizativa del sindicato ‘Trabajamos, avanzamos, transformamos’, atiende a los medios a su llegada. (Hay emisión en directo por internet de la apertura y la clausura de la conferencia). Palacio Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- EMPRESAS CONFERENCIA.- Conferencia: “Gestión Empresarial y Liderazgo”; a cargo de Pablo Isla. Online.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:45h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El rey Felipe VI visita las unidades de la Base ‘Coronel Maté’ que cumplen 50 años desde su creación. Ctra. de Guadalix Km 1,8. (Texto)(Foto)

09:00h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- El juez Manuel García Castellón interroga al excomisario José Manuel Villarejo y a un abogado en calidad de testigo en la investigación sobre supuestas presiones al extesorero Luis Bárcenas o a su abogado para que no se difundieran informaciones sobre la trama Gürtel. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto)(Foto)(Vídeo)

09:30h.- Madrid.- SUCESOS NAUFRAGIO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga el naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo interroga como investigados a dos directivos de la armadora del barco, Pesquerías Nores, y a seis testigos. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto)(Foto)(Vídeo)

09:45h.- A Coruña.- JUICIO HOMICIDIO.- Un hombre se sienta en el banquillo con una petición de 16 años y 8 meses de cárcel por, supuestamente, maltratar e intentar matar a su mujer en la ciudad. Audiencia Provincial. Sección primera.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS SEGURIDAD.- La Audiencia Provincial de Madrid finaliza el juicio por la "patada en la puerta" más famosa de la pandemia, por la que finalmente son juzgados dos agentes tras ser retirada la acusación contra los otros cuatro procesados. Audiencia Provincial. (Texto)

10:30h.- Madrid.- HOSPITAL DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las nuevas instalaciones y capacidades del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Gta. Ejército, 1.

11:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA MACHISTA.- Un jurado popular juzga desde este lunes en la Audiencia de Barcelona a un hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer en julio de 2020 en Barcelona, tras años de maltratos físicos y psíquicos. Audiencia de Barcelona. Sala del jurado

12:00h.- Madrid.- ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en un acto con motivo del 45 aniversario de la Constitución española. Calle Fray Luis de León, 11. (Texto)(Foto)

13:00h.- Madrid.- SOCIEDAD ENCUESTA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica su encuesta anual sobre tendencias sociales. (Texto)

13:10h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, clausura el Foro anual de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide). C/ Rafael Calvo 39A.

19:00h.- San Sebastián.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo previo a la jornada del martes organizada por las asociaciones AVT y APAVT bajo el título 'El escenario post terrorismo de ETA. Justicia, deslegitimación y Memoria'. Monolito en memoria de las víctimas del terrorismo de Alderdi Eder

SOCIEDAD

09:30h.- Almonte (Huelva).- REGADÍOS DOÑANA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visitan Doñana. A las 11:30h firman el acuerdo sobre los regadíos del entorno del Parque Nacional y a las 12:45h comparecen en rueda de prensa. Teatro Salvador Távora. C/Antonio Machado, 14. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- SANIDAD ÉTICA.- La Ministra de Sanidad, Mónica García participa en el acto de inauguración de la Reunión de los Comités Nacionales de Ética, en el Ministerio de Sanidad. Sala Ernest Lluch.

10:30h.- València.- SALUD ALIMENTACIÓN.- El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) presenta las conclusiones del informe ESTAREM "La alimentación como motor del cambio en salud". Sede del CODiNuCoVa, c/ Clariano, 34. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD ONG.- El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, y el presidente de la Fundació Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas Barbat, presidente de la participan en un coloquio organizado por elEconomista. CaixaForum Madrid.

12:00h.- Madrid.- UE MIGRACIONES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson, participan en la LXX Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC) para analizar el Pacto europeo sobre Migración y Asilo. Hotel Meliá Castilla. C/Poeta Joan Maragall, 43. (Texto)

13:00h.- Madrid.- SOCIEDAD ENCUESTA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica su encuesta anual sobre tendencias sociales. (Texto)

19:30h.- Madrid.- PREMIOS WOMAN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades asiste a la VII edición de los Premios Woman y entrega uno de los galardones, en el Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS PERIODISMO.- Acto de entrega de la XL edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo al director y presentador del programa 'Más de uno' de Onda Cero, Carlos Alsina, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. Asisten SSMM los Reyes y les acompaña la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Hotel Westin Palace. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- TEMPORADA ALTA.- El Festival Temporada Alta presenta la obra "Casares-Camús: Una història d’amor". Teatre Lliure-Montjuic. Plaça de Margarida Xirgu, 1. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ARTE EDUCACIÓN.- Presentación de 'Organismo|Arte en Ecologías Críticas Aplicadas', un programa de estudios independientes de TBA21-Academy y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8.

11:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- ESCULTURAS CALLE.- Presentación de las placas identificativas, con código QR, que se han colocado en cada una de las 35 obras que forman parte de la primera 'Exposición internacional de esculturas en la calle'. Rambla de Santa Cruz, junto a la escultura 'El guerrero de Goslar, de Henry Moore.

12:00h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- 'Photocall' y presentación de 'Sobre todo de noche', una historia con la que debuta en la dirección Víctor Iriarte y protagonizan Ana Torrent y Lola Dueñas sobre los bebés robados al nacer en hospitales españoles entre 1940 y 1990. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste a la presentación del VII Festival de Cine por la Memoria Democrática, acto en que se otorga el premio Lola González Ruiz a la cantautora y compositora Rozalén. Academia de Cine. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al homenaje a la escritora María Teresa León organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Instituto Cervantes y la Dirección General del Libro. Auditorio del Museo del Prado.

19:30h.- Madrid.- PREMIOS JÓVENES COMPOSITORES.- Cuatro músicos menores de 35 años aspiran al 34 Premio Jóvenes Compositores de la Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), cuyo ganador se conocerá en una gala en la que los finalistas interpretarán las obras con las que compiten. Auditorio del Museo Reina Sofía. (Texto)

19:30h.- Sevilla.- CURRO ROMERO.- La firma Arjona presenta el libro "Aroma de Romero", un homenaje al 90 aniversario del torero Curro Romero. Teatro Cajasol.

20:30h.- Madrid.- ARTES ESCÉNICAS.- Gala de entrega de distinciones de Académicos de Honor y Medallas de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Asisten la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Hotel Wellington. c/ Velázquez, 8. (Texto)(Foto)

