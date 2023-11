Temas del día de EFE Economía del lunes 27 de noviembre de 2023

UE BCE

Bruselas - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo para explicar las últimas decisiones de política monetaria de la entidad, después de que en octubre decidiera mantener el tipo oficial del dinero en el 4,5 %.

UE COMERCIO

Bruselas - Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para analizar el estado de las negociaciones con Mercosur, tras la victoria en Argentina de Javier Milei, y las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles al acero y el aluminio.

EEUU CONSUMO

Nueva York - Estados Unidos culmina su furor consumista en el Cyber Monday, que se ha impuesto como la jornada de mayores ventas por internet de todo el año, con un récord de 11.300 millones de dólares gastados en 2023.

AGENDA INFORMATIVA

9:30h.- Madrid.- FRANQUICICAS INFORME.- La Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta el informe “La Franquicia Española en el Mundo 2023". Oficinas centrales de ICEX, Paseo de la Castellana, 278.

10:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- EY celebra una nueva sesión de los encuentros "Looking at the Future", que se centra en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la que participa el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés. Streaming.

10:30h.- Madrid.- DELITO FISCAL.- El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participa en un coloquio sobre el delito fiscal tras la presentación del libro "Derecho penal económico". CGE. Nicasio Gallego, 8 + streaming.

16:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, participa en la tercera sesión de la conferencia interpalamentaria COSAC, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, en la que se analizará la crisis energética y la transición ecológica.

16:00h.- Madrid.- TELEFÓNICA EMPLEO.- La dirección y los sindicatos de Telefónica celebran la segunda reunión para negociar el convenio colectivo de la compañía tras una primera que tuvo lugar el pasado jueves.

19:30h.- Madrid.- EMPRESAS CONFERENCIA.- Conferencia: “Gestión Empresarial y Liderazgo”; a cargo de Pablo Isla. Online.

Internacional

Europa

11:30h.- Fráncfort.- ALEMANIA DEUDA.- Alemania emite deuda a 3 meses por un volumen de 2.000 millones de euros y a 9 meses por un volumen de 2.000 millones de euros.

América

Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la tasa de desempleo del tercer trimestre de 2023, cuando se espera uno de los índices más bajos en la historia del país tras el 2,8 % de mayo a junio. (foto)

Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la balanza comercial de octubre tras el déficit de 10.084 millones de dólares de los tres primeros trimestres de 2023.

Asia

Shanghái.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de octubre de beneficios de las principales empresas industriales del país. (Texto)

