Sánchez Llibre (Foment) pide al PP complicidad con PNV y Junts para neutralizar el pacto PSOE-Sumar

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este lunes al PP "complicidad" con PNV y Junts para neutralizar el pacto PSOE-Sumar, que asegura que es lo que más preocupa a los empresarios. Ha participado en la conferencia del PPE 'Camino de la recuperación' celebrada en Barcelona, a la que asisten los principales representantes de los populares europeos y que clausurará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la patronal catalana se ha referido a la incertidumbre en España, donde "no ayuda el clima político", y, aunque ha dicho que los empresarios solo deberían hablar de política económica y no de temas que conciernen solo a los parlamentos, ha expresado su preocupación por el pacto PSOE-Sumar. "Lo que más nos preocupa a los empresarios es el pacto que se ha implementado entre PSOE y Sumar, porque es un pacto que va directamente al corazón de los empresarios españoles y merma la competitividad económica", ha dicho. También ha afirmado que el Gobierno de coalición plantea "cuestiones verdaderamente preocupantes para la economía, dinamita la negociación colectiva, pues implementa por ley las 37,5 horas obligatorias; se pone en marcha la posibilidad de que exista una presión fiscal muy peligrosa para nuestras compañías y una modificación de aspectos trascendentales como un nuevo Estatuto de los Trabajadores". REDISTRIBUIR BENEFICIOS Todo eso, ha dicho, preocupa mucho a las empresas "que intentan mantener las puertas abiertas y mantener un crecimiento sostenible y tener beneficios", y ha llamado a no tener miedo a decirlo, ya que esos beneficios deben ser redistribuidos para contrarrestar uno de los principales problemas: la desigualdad social, según él. Ha criticado la tendencia de los gobiernos del PSOE y del PP a legislar mediante decreto ley, lo que provoca "una inseguridad jurídica muy creciente", y le ha llamado la atención el pacto de investidura entre PSOE y PNV según el cual el PSOE se compromete a que todos los decretos ley sean del conocimiento del segundo en esta legislatura. Sánchez-Llibre ha criticado además la burocracia, porque "mata la eficiencia y la efectividad" y lastra la implementación de los fondos Next Generation.