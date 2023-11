San Román: “Mejorar fuera de casa será definitivo para dar un empujón y meternos arriba“

Elche (Alicante), 27 nov (EFE).- El portero del Elche Miguel San Román aseguró, en rueda de prensa, que para su equipo sería “definitivo” mejorar sus resultados como visitante para dar “un empujón” y meterse de lleno en la pelea por el ascenso.

El conjunto ilicitano ha sumado cuatro victorias como local consecutivas, pero, sin embargo, no logra entrar en zona de promoción como consecuencia de sus discretos resultados a domicilio.

“Sabemos que fuera de casa cuesta y que la gente se hace fuerte en su campo”, dijo el portero, quien valoró la victoria de la pasada jornada ante el Amorebieta al señalar que tras perder el último partido “había que conseguir que el virus de la derrota no calara en el equipo y responder rápido”.

San Román indicó que el Elche, tras un inicio complicado, se está encontrando “cada vez mejor” y teniendo una “identidad”.

“Estamos sumando herramientas para desatascar los partidos”, dijo el guardameta, quien pidió no mirar más allá del próximo partido ante el Alcorcón y no hacer cábalas sobre la posición en la llegará el Elche al parón invernal.

“Cualquier equipo te mete en apuros. Tenemos que intentar mejorar fuera de casa”, insistió el portero, quien desveló que ha venido sufriendo problemas físicos en la zona lumbar durante las dos últimas jornadas.

San Román aseguró no sentirse amenazado por la sombra de Edgar Badía, capitán del equipo e ídolo de la afición, al que ha relegado a la suplencia esta temporada.

“Ya sé el portero con el que compito y es algo que valoré a la hora de venir. Edgar es un porterazo. Lo asumo y lo acato. No creo que se dude de mí por cada gol. La gente me hace sentir que no es así”, explicó.

Por último, el benidormense incidió en que el Elche necesita “hacer más porterías a cero y no recibir goles” para seguir creciendo en la competición. EFE

