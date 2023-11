Podemos supedita alianzas con Sumar en Galicia y Euskadi a primarias sin vetos y al aval de las direcciones autonómicas

Podemos ha asegurado que cualquier alianza electoral con Sumar en Galicia y País Vasco compete e sus direcciones regionales pero en ningún caso habrá coalición sin primarias o vetos a su formación de cara a una eventual candidatura conjunta. Además, el coportavoz estatal Pablo Fernández ha remarcado respecto a la construcción orgánica de Sumar que en su organización no está permitida la doble militancia, aunque otra cosa son inscritos que pudieran compartir con el proyecto político de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De esta forma se ha pronunciado el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa después de que su homólogo en Sumar, Ernest Urtasun, haya señalado que aspiran en ambos territorios a emular una coalición amplia como la de las elecciones del 23J y prometer que los candidatos serán ratificados de forma "democrática". Fernández ha desgranado, tras la constitución de Sumar como partido político en Galicia y Euskadi y en alusión a las primeras conversaciones de cara a una posible confluencia, que las posibles alianzas atañen a sus respectivas direcciones autonómicas, pero teniendo en cuenta las "premisas" de su nueva hoja de ruta. Eso sí, ha dejado claro que en su nuevo documento político los inscritos de Podemos marcaron "a fuego" que las condiciones para cualquier coalición electoral es que "no puede haber vetos" contra miembros del partido, algo que denunciaron con la exclusión de Irene Montero en las listas para las generales, y que deben celebrarse primarias. Por otro lado y cuestionado sobre el despliegue orgánico de Sumar y la cifra de que cuenta con más de 70.000 inscritos, el dirigente morado ha insistido, como se recoge en su último documento político, que la doble militancia está prohibida en Podemos y, en consecuencia, no hay opción de afiliarse al proyecto de Díaz en el caso de sus cargos. También ha dicho que Podemos está satisfecho de su volumen de inscritos aunque no ha aportado durante su comparecencia datos concretos de ese censo, dado que no disponía del número exacto en ese momento. En la última consulta de la formación relativa a pronunciarse sobre el apoyo a la investidura, el partido informó de que participaron más de 55.000 inscritos y un 86,1% de esa cifra apoyó el voto afirmativo a la candidatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una cifra superior al proceso consultivo sobre la aprobación de su nuevo documento político, donde votaron casi 31.000 militantes y simpatizantes del partido, y mayor incluso que la última Asamblea Ciudadana del partido cuando se llegó a 53.500 inscritos.