Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz: "Me arrepiento de haberle entregado tanto poder. Ha trabajado para destruir Podemos"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho que se arrepiente de haber "entregado tanto poder" a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando compartían formación. Lo ha dicho en una entrevista del 'DiarideBarcelona.cat' recogida por Europa Press este lunes, al preguntársele si se arrepiente de favorecer su liderazgo: "Sí. Me arrepiento de haberle entregado tanto poder sin haber dejado ligado un proceso democrático". "Confiaba en ella y confiaba en que abría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Claro que me arrepiento. Ha trabajado para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y con sus enemigos más evidentes", ha añadido en la misma respuesta. Iglesias también ha dicho que habría tomado "muchísimas" decisiones diferentes: no se habría presentado a las elecciones europeas, y además ha dicho que muchas decisiones personales han sido muy duras y que se ha decepcionado con compañeros que también eran amigos. "NO REPETIRÍA" Asegura que "no repetiría" los primeros años de Podemos, que le han comportado perder la intimidad, llevar escolta y ser objeto permanente de agresividad mediática, en sus palabras. Sí considera un acierto que Podemos entrara en el Gobierno en 2019, "y la prueba es que sin gobierno no existiría Yolanda Díaz pero tampoco Irene Montero o Ione Belarra", y ha valorado que el Ejecutivo da experiencia de gestión y les permitió ver de mucho más cerca las estructuras del Estado. Por eso, ha afirmado que "una izquierda que no aspire a ser Estado no tiene posibilidades de transformar prácticamente nada. Los independentistas catalanes han entendido que el derecho a decidir pasa por ganar una batalla política dentro del Estado español. Desde fuera es imposible". CÓMO CONCURRIR A LAS EUROPEAS Al preguntársele si Podemos se presentará sola a las elecciones europeas, ha contestado que la decisión corresponde al partido: "Pero a mí me parece que es una posibilidad. Podemos tiene que volver a ser una opción electoral autónoma. Se tiene que hacer visible", aunque se descarta como candidato. Sobre el futuro de Podemos, ha añadido: "Cualquier posibilidad de acuerdo con otras formaciones políticas pasará por la existencia de unas primarias abiertas, pero sospecho yo que no están mucho por el trabajo los partidos de Sumar".