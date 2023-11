Otegi no será candidato a lehendakari en las elecciones vascas: "Mi sitio no está en el Parlamento"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no concurrirá como candidato a lehendakari a las próximas elecciones autonómicas de 2024, aunque se postulará para liderar de nuevo la formación soberanista en el próximo Congreso. "Mi sitio no está en el Parlamento", ha afirmado. Otegi ha comparecido tras reunirse la Mesa Política de la formación soberanista en la sede de EH Bildu en San Sebastián, en la que se ha abordado el tema de la candidatura para los próximos comicios. El líder de EH Bildu ha planteado en el encuentro de la dirección de su formación una reflexión sobre la situación política y las próximas elecciones al Parlamento Vasco, y ha asegurado que no concurrirá como aspirante a lehendakari, una decisión que había tomado "hace tiempo" y que ha aceptado la Mesa Política. "Mi sitio no está en el Parlamento de los tres territorios (de la Comunidad Autónoma Vasca)", ha asegurado. (Habrá ampliación)