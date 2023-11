La bolsa cae el 0,03 % por Wall Street y por la incapacidad de superar los 10.000 puntos

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La bolsa española ha bajado este lunes el 0,03 % al seguir sin poder superar el nivel de 10.000 puntos, afectada en esta jornada por la moderada caída de Wall Street, según datos del mercado.

El indicador de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, ha cedido 2,9 puntos, ese 0,03 %, hasta 9.936,1 puntos. En el año todavía sube el 20,74 %.

En Europa, con el euro en 1,0934 dólares y una caída del 0,05 %, las grandes plazas han bajado: Fráncfort el 0,39 %, París y Londres el 0,37 % cada una y Milán el 0,31 %.

El pasado viernes Wall Street solo abrió media sesión y acabó con resultados desiguales: el indice Dow Jones de Industriales subió el 0,33 %, el S&P 500 el 0,06 %, pero el tecnológico Nasdaq Composite cayó el 0,12 %.

Las plazas asiáticas bajaron hoy: Tokio el 0,53 %, Shanghái el 0,3 %, Hong Kong el 0,2 % y Seúl el 0,04 %.

La bolsa española abría con una pequeña caída, de la que se recuperaba rápidamente y poco después se encaminaba hacia los 10.000 puntos con una subida moderada. Le influía la descendente evolución de los futuros sobre los índices estadounidenses.

La comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apenas aportaba novedades, pues volvía a incidir ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en que la inflación podría subir en los próximos meses y en que los tipos de interés actuales pueden ayudar a sujetar los precios.

Para el experto de XTB Adrián Hostaled, "el temor a un repunte de la inflación subyacente a la vuelta de las Navidades hace que resulte muy complicado predecir el primer recorte de tipos por parte del BCE".

En este sentido, ha añadido que "Lagarde lo sabe y por eso ha querido infundir mucha cautela en su comparecencia de hoy. No descarta en absoluto un nuevo susto que tire por tierra el buen recorrido de este segundo semestre del año. Es por ello que los principales parqués bursátiles ya no se impulsan con la misma alegría, pese a que no cesan en su empeño de querer batir sus resistencias más cercanas".

Wall Street abría con una pequeña caída. Se conocían algunos datos del sector inmobiliario estadounidense (crecían los permisos de construcción el 1,8 % y la venta de viviendas nuevas descendía el 5,6 %).

A pesar de la favorables previsiones para el comercio minorista en EEUU hasta final de año, el parqué neoyorquino bajaba cerca del 0,3 % al cierre nacional y la bolsa española terminaba con pérdidas, incapaz de superar una "resistencia" -nivel de precios que frena las subidas- situada ligeramente por debajo de la cota de 10.000. El barril de petróleo Brent caía el 0,5 % y rozaba los 80 dólares.

De los grandes valores han subido Iberdrola, el 0,63 %, Telefónica, el 0,29 %, y BBVA, el 0,12 %. Han bajado Banco Santander, el 1,29 %, la mayor caída del IBEX, Inditex el 0,32 %, y Repsol el 0,25 %.

Después de Banco Santander, el segundo puesto por pérdidas del IBEX ha correspondido a IAG, el 1,16 %, en tanto que Indra ha bajado el 0,9 %, Bankinter el 0,87 % y Meliá Hotels el 0,7 %.

Merlín Properties ha presidido las subidas del IBEX al ganar el 2,21 %; Acciona ha ganado el 1,98 %, Solaria el 1,58 %, Acerinox el 0,94 % y Endesa el 0,93 %.

En el mercado continuo se han negociado 827 millones de euros y han destacado la caída del 3,95 % de Squirrel y la subia del 6,01 % de Amper.

El rendimiento de la deuda española a largo plazo bajaba casi una décima y se situaba en el 3,534 %, con la prima de riesgo en 99 puntos básicos.

El precio de la onza de oro troy rozaba los 2.009 dólares con una subida del 0,4 %.EFECOM

jg/jla

(foto) (vídeo)