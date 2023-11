González Pons alerta de que España "tiende hacia Polonia si Europa no lo impide"

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha advertido este lunes de que España "tiende hacia Polonia si Europa no lo impide" y ha señalado que no solo se juegan "la supervivencia de la democracia española, sino la fe de los españoles en la UE como solución" a sus problemas. Lo ha dicho en el primer debate de la jornada 'Camino a la recuperación' que organiza el PP Europeo, donde también han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la viceprimera ministra y ministra de Exteriores de Bulgaria, Mariya Gabriel, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, moderados por el presidente del PPE en el Comité Europeo de las Regiones y presidente de Pomerania Occidental (Polonia), Olgierd Geblewicz. En su intervención, González Pons ha avisado del riesgo de que en España se siembre "la primera semilla del antieuropeísmo español" si Europa no responde a la preocupación que, a su juicio, ha generado la ley de amnistía. "No solo nos jugamos la supervivencia de la democracia española, sino la fe de los españoles en la UE como solución a nuestros problemas", ha subrayado el diputado valenciano y ex eurodiputado del PP. Ante esta situación, ha advertido de que España "tiende hacia Polonia si Europa no lo impide", tras cargar contra la amnistía y contra los indultos que se concedieron a los líderes independentistas. CREE QUE SE CREA UN PRECEDENTE PELIGROSO En su opinión, todos los que apoyan la amnistía logran un beneficio directo de la ley: "Unos, porque se les perdonan los delitos, y otros, porque consiguen llegar al Gobierno. Por tanto, es una autoamnistía que se conceden los políticos a sí mismos, igual que sucedió en Rumanía". Tras sostener que con la ley pactado se amnistiará desde el terrorismo hasta la corrupción política, ha considerado que también se crea un precedente peligroso: "En el futuro, cualquier mayoría parlamentaria puede amnistiar cualquier delito para poder alcanzar el gobierno". Tras asegurar que "no cabe una corrupción mayor del sistema democrático y del Estado de Derecho", ha pedido a Europa que ayude a España y no la deje sola. Según él, la situación en España también es preocupante por la falta de renovación del poder judicial, al constatar que Europa les pide que renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que cambien la ley por la que se elige el Consejo "para que a los jueces no los nombre el Gobierno, sino los propios jueces". "El PP está dispuesto a cumplir las dos condiciones: renovar el consejo y cambiar la ley; pero el Gobierno, no", ha dicho Pons, que también ha cargado contra la situación en el Tribunal Constitucional. ALMEIDA PIDE A LA UE ESTAR PENDIENTE DE SÁNCHEZ Por su parte, el alcalde de Madrid ha afirmado que el objetivo de la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "amordazar y secuestrar al Poder Judicial", que ha considerado el último bastión del Estado de Derecho. Almeida ha dicho que Sánchez pretende "tomar definitivamente el control y el asalto del CGPJ y establecer sus criterios judiciales. Considera que un ejemplo de este objetivo es dar la cartera de Justicia al también ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Es inaudito, en cualquier democracia mínimamente que deba considerarse como tal, que un mismo ministro sea el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial", ha añadido el regidor. El alcalde de Madrid ha pedido a la UE a estar pendiente de Sánchez durante la legislatura, porque, a su parecer, el "descuelgue" de España del Estado de Derecho pueden suponer también el de la UE en la defensa de valores comunes. Almeida ha añadido que las concentraciones ante la sede del PSOE derivan de la ley de amnistía, pero también de los pactos del PSOE con ERC y Junts, porque "habrá españoles que reciban una serie de servicios públicos y habrá españoles que no tengan acceso a determinados servicios públicos". MARIYA GABRIEL: "NECESITAMOS UNA ESPAÑA FUERTE" Mariya Gabriel ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas ante el "irresponsable intento de destrucción de la Constitución y de la igualdad de los españoles, que abre la puerta a la injerencia en el poder judicial" Ha asegurado que la amnistía defendida por Pedro Sánchez cuestiona el Estado de Derecho y la separación de poderes, y ha acusado al Gobierno de ser "rehén de los separatistas", lo que augura un escenario muy inestable, según ella. "Necesitamos una España fuerte en una Europa unida", ha añadido Gabriel.