Garriga señala que la "felicitación" de Hamás ha convertido a Sánchez en "la vergüenza de toda Europa"

El secretario general de Vox y líder del partido en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, ha opinado que Sánchez se ha convertido en "la vergüenza de toda Europa". Así se ha referido a la crisis diplomática surgida en los últimos días entre España e Israel tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Oriente Próximo, donde el líder socialista condenó la muerte de civiles palestinos y mostró su predisposición al reconocimiento unilateral de Palestina como Estado. "Nunca antes un presidente del Gobierno, en la historia que cualquier demócrata pueda conocer, ha recibido felicitaciones de grupos terroristas, ya sea de ETA o de Hamás. Sánchez avanza en esa capacidad que tiene de destrozar todo lo que toca", ha señalado Garriga este lunes en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press. Para Garriga el Gobierno está dispuesto a "blanquear" a grupos terroristas. "Hemos de ser muy contundentes, no caer en las medias tintas y denunciar la gravedad de la situación en la que nos ha puesto el presidente del Gobierno. No solo a España, sino al mundo entero", ha apuntado. En lo referente a la ley de amnistía, ha criticado la actitud del PP y ha cuestionado si la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo está dispuesta a combatir el "golpe de Estado" que, para él, supone la tramitación de la medida. "Yo lo que no veo es al Partido Popular dispuesto, como espera el pueblo español, a combatir este golpe de Estado. No entendemos esta actitud y llamamos a que combata con todos los instrumentos de los que disponemos, empezando por el Senado, que debería convertirse en el principal dique de contención del golpe de Estado de Pedro Sánchez", ha reflexionado Garriga. Según apunta el secretario general del partido liderado por Santiago Abascal, algunas acciones que han llevado a cabo los 'populares', como su "negativa a parar la ley de amnistía desde el Senado" --donde el PP tiene mayoría absoluta--, su voto en contra de la ilegalización de los partidos independentistas o "señalamientos" a Vox para que no se presente a las elecciones gallegas, generan incomprensión en Vox. "Nosotros, en un momento tan grave, vamos a plantar cara en las calles, en los tribunales y en los parlamentos, y aspiramos a hacerlo de la mano del PP con una acción coordinada porque, insisto, que el momento es gravísimo", ha subrayado el líder de Vox en el Parlament catalán. ENTENDERÍA QUE LA CIUDADANÍA "CUESTIONASE" AL TC Al ser cuestionado por la base legal de la ley de amnistía, a la que se ha referido como "el mayor acto de corrupción que ha vivido la nación", Garriga ha insistido en su inconstitucionalidad, independientemente de que el letrado mayor del Congreso no haya advertido en la ley contradicciones palmarias con la Constitución que invitasen a frenar su tramitación. Respecto a un futuro veredicto del Tribunal Constitucional sobre la medida, Garriga ha indicado que entiende que el pueblo español "se cuestione" si el TC puede determinar la legalidad de la ley. "La situación a la que Pedro Sánchez ha conducido al pueblo español diciendo que la ley depende de según quién la interprete, como en este caso en el que Pedro Sánchez determina que no es ilegal protagonizar un golpe de Estado y que es legal conceder la amnistía a cambio de 7 votos, pues usted entenderá que el pueblo español se cuestione que el Tribunal Constitucional pueda determinar que sea legal o no esa ley", ha argumentado el secretario general, recriminando a la vez al PP que "permitió" que el PSOE "controlara el TC".