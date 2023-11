Feijóo dice que Tellado "conoce muy bien" el PP y es una "persona clave" en los éxitos del partido

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el nuevo portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, "conoce muy bien" el partido y es una "persona clave" en los éxitos de la formación 'popular'. Así se ha manifestado Feijóo este lunes a su llegada al acto del XL Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, al que también han acudido la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper. Según ha indicado Feijóo, proponer a Tellado como nuevo portavoz parlamentario en la Cámara Baja, cargo que ocupaba Cuca Gamarra, ha sido una "buena decisión". "Espero que el grupo tenga un conjunto de viceportavoces y portavoces adjuntos que con la totalidad del grupo mayoritario de la Cámara podamos hacer una oposición en la que estén reflejados todos los españoles no solamente una parte de los españoles", ha matizado. En otro punto, preguntado por si defiende el reconocimiento de Palestina, Feijóo ha deslizado que defiende al pueblo palestino "y el pueblo palestino no es un pueblo terrorista". "Los terroristas son Hamás, no el pueblo palestino", ha concluido.