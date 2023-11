El Pleno del Congreso creará mañana 23 comisiones legislativas, ocho no legislativas y tres mixtas, con el Senado

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este martes la creación de un total de 23 comisiones legislativas, adaptadas a la estructura del nuevo Gobierno de coalición, otras ocho de carácter no legislativo y un total de tres comisiones mixtas es decir, en las que habrá representantes de la Cámara Baja y también del Senado. Para la aprobación de las 23 comisiones permanentes legislativas es necesario, como al inicio de cada legislatura, hacer una reforma puntual del Reglamento de la Cámara (el artículo 46.1) para adaptar su nombre a la nueva estructura ministerial. Así, además de las tradicionales de Constitucional, Asuntos Exteriores, Justicia o Defensa, se ha creado alguna nueva como la de Juventud e Infancia, en consonancia con el nuevo Ministerio que dirigirá Sira Rego. CON ACUERDO DE PP, PSOE Y SUMAR Esta proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso se ha registrado con las firmas de PP, PSOE y Sumar, con lo que será aprobada sin problemas. Formalmente primero se debatirá su toma en consideración, una vez salvado ese trámite, se acordará su tramitación directa y en lectura única, y después, en la misma sesión se debatirá el contenido de la reforma. De acuerdo con la Disposición Final segunda del Reglamento, para su aprobación se requiere mayoría absoluta en una votación final, es decir, un mínimo de 176 votos que se lograrán con total seguridad. Después, la reforma se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, entrará en vigor y las comisiones podrán empezar a constituirse a partir del lunes 4 de diciembre. Para ello, los grupos parlamentarios deberán pactar la composición de sus respectivas mesas, es decir, las Presidencias, Vicepresidencias y Secretarías. Lo que ya acordaron hace semanas fue el reparto de asientos que cada uno tendrá en las comisiones, en función de sus escaños en el Pleno. Serán 14 para el PP, 12 para el PSOE, tres para Vox y otros tantos para Sumar, y uno para cada uno de los grupos restantes. En total, cada comisión contará con 37 diputados, con lo que la mayoría absoluta estará situado en los 19 votos. La previsión es que en las próximas semanas estos órganos comiencen a trabajar recibiendo a cada uno de los ministros del ramo correspondiente para que expliquen qué planes tienen para sus respectivos sus departamentos. NO LEGISLATIVAS Y MIXTAS Además, el Pleno debatirá este martes la solicitud de creación de otras ocho comisiones permanentes, pero no legislativas, que también llegan avaladas por 'populares', socialistas y Sumar, y que ya han funcionado en anteriores legislaturas. En concreto, se trata de las Comisiones de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo; de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género: para las Políticas Integrales de la Discapacidad; para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales; y de Seguridad Vial. Por último, también el martes, se debatirán las propuestas de creación de tres Comisiones Mixtas Congreso-Senado: de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades; para el Estudio del Problema de las Adicciones y para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).