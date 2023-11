Bolaños aboga por el "método" de los padres de la Constitución: "dialogar" y "entenderse" con quienes "piensan distinto"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que "una manera de honrar la Constitución" es "seguir" el método que utilizaron los padres de la Carta Magna en 1978: "dialogar" y "entenderse entre personas que piensan distinto". Así se ha pronunciado en el marco de un acto con motivo del 45 aniversario de la Constitución, celebrado este lunes en el espacio 'Por Talento Digital', de la Fundación ONCE. En el encuentro, el Ministerio ha impulsado un campaña institucional que incluye un spot publicitario y una edición digital de la Carta Magna ilustrada por el viñetista Óscar Alonso, conocido como '72 kilos'. Bolaños ha recordado que la Constitución en el año 78 se aprobó "gracias a un acuerdo entre personas diferentes". "Personas que pensaban muy distinto y personas que venían de lados casi opuestos y que fueron valientes y hablaron y se entendieron. Y 45 años más tarde, todavía hoy la Constitución es una herramienta útil para nuestro bienestar y para nuestros derechos", ha señalado el ministro ante decenas de jóvenes que han participado en el acto. En este sentido, ha insistido en que la Carta Magna no apareció "por magia", sino que fue fruto de "un proceso, por supuesto, de negociación y de diálogo entre diferentes". Así las cosas, ha subrayado que "en España somos 48 millones de personas que vemos el mundo de manera distinta y que nos tenemos que poner de acuerdo en las grandes normas de nuestra convivencia, como en este caso es la Constitución". MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 En el marco del encuentro, el ministro también ha hecho referencia al artículo 49 de la Norma Fundamental. "Un artículo que seguro que nació con la mejor intención, la de que las personas con discapacidad tuvieran también el apoyo de las Administraciones Públicas. Pero que, sin embargo, su redacción ha envejecido muy mal", ha apuntado. Por ello, Bolaños ha asegurado que desde el Gobierno se comprometen a "modificar cuanto antes el artículo 49 y que las personas con discapacidad en España tengan la dignidad, también en el texto constitucional, que se merecen". Al inicio del acto, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha aprovechado para apuntar que les gustaría que dicho artículo se retocara para quitar "una palabra que es hiriente", en referencia al término "disminuidos. "Queremos ser personas con discapacidad", ha zanjado.