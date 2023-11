Ayuso cree que Cercanías tiene "secuestrados a los madrileños en su día a día" y pide al Gobierno hacer "sus deberes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la red de Cercanías tiene "secuestrados a los madrileños en su día a día", quienes no saben "si van a poder llegar a tiempo al trabajo o a sus quehaceres diarios" y ha instado al Gobierno central a hacer sus deberes. Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, a la salida de un acto organizado por el Círculo de Navarra, sobre la incidencia en un tren Almería-Madrid que ha provocado que la estación de Recoletos esté cerrada y que el servicio sufra demoras. "Prácticamente todos los días tenemos incidencias en las Cercanías que tienen al final secuestrados a los madrileños en su día a día, que no saben si van a poder llegar a tiempo al trabajo o a sus quehaceres diarios", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño. A su parecer, "la falta de financiación para mantenimiento de las Cercanías y de los trenes en Madrid" es "tan evidente" y "tan recurrente" que luego no puede decir el Ejecutivo central que la mujer "es la más beneficiada" por un Gobierno "supuestamente progresista". "No nos pueden utilizar ni pueden desviar la atención sobre la falta de financiación del Gobierno en Madrid también en esta materia. Así que creo que tienen que hacer sus deberes y dejar de enfrentarnos entre regiones y sacarse duelos supuestamente feministas para no hacer su trabajo", ha zanjado.