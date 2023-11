Ayuso carga contra Sánchez por poner "deberes" a las autoridades israelíes y recetar "clases de moralina": "Avergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse presentado en Israel para poner "deberes" a sus autoridades y recetar "clases de moralina". "Avergüenza", ha considerado la dirigente madrileña, quien durante su intervención en un acto del Círculo de Navarra ha condenado "firmemente el último muro" que ha levantado Sánchez que separa a España "de Israel, de Estados Unidos y de Occidente". Y es que considera que el presidente del Gobierno "no defrauda a la hora de decantarse siempre por lo mismo y por los mismos". Ayuso ha condenado que "una vez más" haya pretendido "patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena y para lo que, visto lo visto, sería mucho mejor que anduviera callado". La dirigente madrileña "hubiera preferido que al menos tuviera el respeto por el Congreso de los Diputados, que permanece meses cerrado bajo su control desde hace meses, y hubiera consultado a la Cámara acerca de la política exterior de España". "Aparte de las mentiras que se vierten cada día sobre el conflicto con los terroristas de Hamás, ¿cómo se le ocurre a Sánchez hablar del Estado Palestino ahora? ¿Es que acaso la mutilación y la violación de centenares de mujeres tenía un fin romántico? ¿Está justificado? ¿Compramos otra vez el relato terrorista? ¿Es por el bien de alguien? ¿Era necesario? ¿Han preguntado a los palestinos si quieren seguir viviendo sojuzgados por Hamás y el islamismo?", ha preguntado a continuación. Para Ayuso, no se puede "renegar de Israel", ni "renunciar a la tradición judeocristiana", ni a unos "valores en torno a la libertad y la vida". "Es mucho lo que el pueblo judío ha dado a la Historia a lo largo de los siglos: juderías por todo el mundo con una arquitectura sorprendente, palabras de nuestro vocabulario, casi el 30% de los premios Nobel de la Historia, la ciencia que nos cura, la literatura que leemos, la filosofía que nos influye o el cine y la televisión que nos enriquecen y entretienen. Todo está también influido por este legado", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño. En este punto, ha puesto el foco en que "al margen de sus ideas políticas son judíos o tienen descendencia judía Leonard Cohen, Mark Zuckerberg, Lenny Kravitz, actores como Adrian Brody, Natalie Portman, Harrison Ford, Scarlett Johansson; pintores como Modigliani; escritores como Eli Wiesel o Kafka; uno de los científicos más influyentes de la historia como Einstein o el padre del psicoanálisis, Freud, los directores Spielberg, Polanski o Marx". Además, ha puesto en valor que "un pequeño país como Israel" haya conseguido "grandes avances científicos, cultura y modernización", herramientas de geolocalización, contra el cáncer, contra la desertificación y por la desalinización del agua, para el almacenamiento USB y los mayores avances en la tecnología de buzón de voz, envío de mensajes en Internet así como "otros inventos como los exoesqueletos para personas que no pueden caminar, avances clave en los procesadores de texto, la telefonía móvil, las cámaras instantáneas". "¿De verdad entenderíamos Occidente tal y como es hoy sin Israel y sin el pueblo judío? ¿De verdad no vemos por qué se quiere aniquilar a esta nación, la única democracia libre de Oriente Próximo, que es en realidad lo único que hay detrás de lo que está pasando? ¿Qué intenciones tenían quienes han iniciado todo esto?", ha lanzado Ayuso. Frente a esto, ha situado a Madrid como "la región de la libertad, orgullosa región de valores occidentales mestiza y abierta", que "defiende la libertad y la vida como valores supremos".