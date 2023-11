Albares ve una "oportunidad" para una solución definitiva en Oriente Próximo y anima a "no escatimar esfuerzos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este lunes que el nuevo estallido de violencia en Gaza resultado del ataque terrorista de Hamás contra Israel brinda una "nueva oportunidad" para una solución definitiva al conflicto en Oriente Próximo y ha animado a "no escatimar esfuerzos" para resolverlo. En la rueda de prensa al término de VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Albares ha señalado que "ahora más que nunca España siente que no hay que escatimar esfuerzos para alcanzar una solución definitiva". El ministro ha resaltado que el conflicto israelo-palestino "periódicamente golpea con extrema crudeza", en esta ocasión debido al "brutal ataque terrorista" llevado a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre, pero "hasta ahora no lo había hecho con esta virulencia que estamos viendo". Con todo, ha añadido, "España ha sido muy consciente de la nueva oportunidad que tenemos de buscar esa solución definitiva" y por eso ha planteado la propuesta de una conferencia internacional de paz, que ya goza del respaldo de la UE, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Esta conferencia, ha esgrimido Albares, "atañe a todos, nadie debe de sentirse excluido", ha dicho, en aparente alusión a Israel, que ha optado por no acudir al foro de la UpM dado que el único punto de la agenda iba ser abordar el actual conflicto en la Franja de Gaza. Dicho encuentro, ha insistido el ministro, "será el mejor marco para materializar un Estado palestino y un Estado de Israel que coexistan y convivan pacíficamente y garanticen al otro la seguridad y la estabilidad". "Nos vamos todos de Barcelona con un mensaje fuerte de paz y esperanza para que la estabilidad vuelva a Oriente Próximo, para que la paz se instale definitivamente, y decididos a no escatimar esfuerzos", ha remachado, asegurando que España estará "en primera línea para alcanzar una paz que es ineludible, que es necesaria y que desde el 7 de octubre es más imprescindible que nunca".