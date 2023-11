Sumar Galicia acelera el proceso de elección de candidatura y Marta Lois reafirma su "rol de portavoz" en el Congreso

Movimiento Sumar Galicia ha acelerado en los últimos días su proceso de constitución como partido político federado a Movimiento Sumar y, tras registrarse con Paulo Carlos como portavoz del partido, presentará esta semana la promotora de la formación en la que, aseguró la diputada por A Coruña y voz del Grupo en el Congreso, la gallega Marta Lois, contará con un "elenco" que va a sorprender. En un escenario en el que se apuran las negociaciones con el resto de formaciones a la izquierda del PSOE --como ella misma ha dicho--, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja ha reafirmado su papel futuro en las Cortes, en las que la tensión en el seno de la coalición complicaba --como informó Europa Press en días pasados-- su regreso a Galicia para ser candidata a la Xunta, como la propia líder de este espacio y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había sugerido como posibilidad. Este domingo, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Marta Lois ha confirmado la intención de seguir en su "rol de portavoz" en el Congreso. "Como sabéis, estoy con un compromiso, un rol de portavoz, con mi compañera Vero (Verónica Martínez) somos las actuales diputadas en el Congreso y creo que mi compromiso va a seguir siendo ese, porque quiero hacerlo con toda humildad y jugar un rol allí y aquí, de empuje y de energía", ha asegurado en esta entrevista. Marta Lois recuerda que acaba de registrarse Sumar Galicia y Sumar Euskadi, que son dos procesos que se trabajan "en paralelo" con el de construcción de Sumar en el conjunto del Estado. Al respecto, ha dicho que dadas las circunstancias electorales que preceden, "tampoco es tan tarde", porque además se viene de un proceso de las generales, y ha expresado su "ilusión" con que los gallegos los "identifiquen pronto con las políticas del Gobierno de coalición en el Estado". La profesora universitaria ha confirmado también que en próximos días "Sumar presentará a su promotora con un elenco muy importante de perfiles, que van a sorprender". Y a partir de ahí, agregó en esta entrevista, "también van a desplegar a lo largo de todo el territorio gallego muchos procesos y actos de escucha y de esa promotora y de esos procesos se sabrá en poco tiempo cuál será el candidato o candidata de Sumar". Preguntada sobre las negociaciones en el ámbito de la izquierda y si se presentarán en las cuatro provincias, Marta Lois ha dicho, sobre esto último, que Sumar Galicia tiene intención de presentarse en "todo el territorio" y que será uno de los tres factores para el "cambio" en Galicia. Precisamente, este sábado, preguntada la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acerca de si podría perjudicar el cambio que hubiese una tercera formación política en el espectro de la izquierda, la líder nacionalista defendió que el BNG "es una fuerza democrática" y "todas las fuerzas políticas se pueden presentar". Marta Lois, por su parte, se ha mostrado "convencida" de que "todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE con las que están manteniendo contactos, en la discreción, tienen un objetivo común, y entienden que la unidad es muy importante". A la pregunta en la entrevista de la Ser recogida por Europa Press de si teme que Podemos Galicia vaya por separado y si hay tensiones, Marta Lois ha manifestado que la relación es "cordial" y que tienen "conversaciones que son en el ámbito de la discreción política" pero que está convencida de que también está a favor, la formación que lidera en Galicia Borja San Ramón, de la "unidad política". Además, Marta Lois ha asegurado que la vicepresidenta segunda está "implicada" en el proceso gallego, pero ha recordado que viene de un proceso complicado para el arranque de la legislatura con la investidura. Pero, "como no puede ser de otra manera, Galicia es una prioridad" para Díaz. SITUACIÓN EN EL CONGRESO Por otro lado, preguntada por las tensiones en el Grupo Parlamentario, Marta Lois ha manifestado que Sumar es "una fuerza política plural", lo que conlleva que haya "complejidades, diferencias, divergencias". "Pero estoy convencida de que lo que hay que hacer es seguir trabajando en la unidad, en la cohesión y en sacar adelante proyectos legislativos, políticas públicas útiles y dejar el ruido para otras fuerzas políticas", ha manifestado, al respecto de lo que ha dicho que no va a "contribuir a ese ruido". Sobre si considera que fue un error político que no esté Podemos en el Gobierno de coalición, Marta Lois ha recordado que Yolanda Díaz ofreció una cartera, la de Derechos Sociales, a Nacho Álvarez, un perfil que llegó a tener un "rol muy importante" en la legislatura pasada. "Respetamos las decisiones de las fuerzas políticas, en este caso, de Podemos, que prefirió seguir otro camino y, en este sentido no se dejó fuera a una fuerza política, sino que fue una decisión, en este caso, también de la propia fuerza política". "Yo creo que en política, en los cargos a las personas que tenemos responsabilidad política, tenemos que tener también claro que somos puestos eventuales, que tenemos una responsabilidad política durante un tiempo, durante una etapa, y es muy importante saber adquirir un compromiso cuando lo tienes y cuando te marchas", ha expresado, para concordar que "no fue elegante" la despedida. Sobre si hay riesgo de ruptura, Lois ha expresado que el Grupo Plurinacional de Sumar "va a dirimir todas las diferencias o discrepancias en el marco de sus órganos de la dirección política y del grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera". Dicho esto, ha convenido que "nadie entendería" que en un momento en el que se habla de políticas de permisos, de cuidados, de medio ambiente se hablase de "expulsiones ni de fuerzas que quieran remar en contra". Por otro lado, Marta Lois ha desvinculado las diferencias que pueda haber en Sumar con lo que ocurrió en Galicia en otros ensayos de confluencia, ya sea AGE o En Marea. En este sentido, puso el foco en que Yolanda Díaz ya sido "la mejor ministra de Trabajo" de la democracia. Sobre las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sugiriendo una sicopatía del presidente del Gobierno, Marta Lois ha calificado esas palabras de "lamentables", al igual que ha criticado sus palabras sobre el movimiento feminista.