PSOE y Junts se reunirán esta semana en Ginebra y una organización hará de verificador internacional

PSOE y Junts se reunirán en Ginebra (Suiza), en el primer encuentro entre ambas formaciones después de que cerraran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, según indican fuentes socialistas. La reunión, previsiblemente, se llevará a cabo esta misma semana, para cumplir el compromiso de empezar las conversaciones este mismo mes y una organización ejercerá de verificador internacional. Desde el PSOE defienden establecer este mecanismo de verificación porque ambos partidos parten de posiciones totalmente antagónicas, según señalan, porque Junts quiere un referéndum de autodeterminación mientras que los socialistas apuestan por desarrollar el Estatuto de Autonomía catalán del año 2006. La delegación del PSOE la encabezará el secretario de Organización, Santos Cerdán, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su viaje a Israel y Palestina en conversación informal con los periodistas. El 'número tres' del PSOE ya estuvo al frente de la negociación con Junts y se trasladó a Bruselas durante varios días para cerrar definitivamente el pacto. En la citada conversación con medios de comunicación Sánchez también defendió que la inclusión de un mecanismo de verificación en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la "desconfianza" existente entre este partido y el PSOE. Las fuentes socialistas consultadas apuntan a que este papel no lo llevará a cabo una persona "con nombres y apellidos" sino una organización que se dedica a hacer este tipo de labores de mediación. El acuerdo firmado por PSOE y Junts contempla una mecanismo de verificación internacional encargado de "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue". Después de la firma, desde Junts desvelaron que las reuniones se llevarán a cabo fuera de España, se realizarán mensualmente y en ellas participará el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que lleva seis años en Bélgica huido de la justicia española. El PSOE considera que llevara cabo estas reuniones supone un avance significativo respecto a la situación vivida hasta ahora con los posconvergentes con los que prácticamente no había diálogo mientras que ahora se van a sentar a hablar. En todo caso avanzan que llevarán estas conversaciones con discreción y comunicarán los acuerdos cuando se produzcan, pero no cuentan con hacer públicas las actas de cada encuentro. Tampoco avanzan si ven posibilidades de que se produzcan acuerdos en el corto plazo. Más bien apuntan a conversaciones de largo recorrido a partir de los puntos recogidos en el texto del acuerdo. COMO UN NOTARIO En una entrevista reciente en El Diario recogida por Europa Press, Cerdán ya señaló que veía la figura del verificador internacional "como un notario" cuya función será registrar los acuerdos y verificar que se cumplan. Además se mostró partidario de no hacer publica la identidad de las personas que formen parte de este mecanismo, para protegerlas, según indicó y porque quienes hacen ese tipo de labores suelen permanecer en el anonimato, según defendió. "Lo importante no es quién va a ser. Lo importante serán los acuerdos, que siempre van a ser públicos, y lo que planteen las fuerzas políticas", indicó.