Prohens, tras agradecimiento de Hamás a Sánchez: "No se puede defender la paz con el aplauso de quienes causan terror"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este domingo, tras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) agradeciera la postura "clara y audaz" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la ofensiva militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza, que "no se puede defender la paz con el aplauso de quienes causan terror". Prohens se ha pronunciado así en un mensaje en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, en el que ha manifestado que "cuando después de un viaje diplomático quien te acaba aplaudiendo es un grupo terrorista es que te has equivocado una vez más". "No se puede defender la paz y la libertad con el agradecimiento y aplauso de quienes causan terror", ha añadido la presidenta del Govern.