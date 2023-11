Otegi no prevé presentarse como candidato de EH Bildu como lehendakari a no ser que así lo decida su formación

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no tendría previsto, en principio, presentarse como candidato a lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas, aunque está a la espera de que lo que decida al respecto la dirección de la formación soberanista, que este lunes se reunirá para abordar esta cuestión. No obstante, Otegi sí volverá a postularse a liderar la coalición en su próximo congreso. Así lo dado a entender el líder de EH Bildu en esta última semana, en concreto el pasado día 20, cuando afirmó en una entrevista radiofónica que ya había adoptado una decisión sobre presentarse o no a aspirante a lehendakari, basada en "factores familiares". "Llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida para mi familia, pero también tengo clara una cosa, y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías", ha añadido. Arnaldo Otegi afirmó que la reflexión que ha realizado la comunicará mañana en la reunión de la Mesa Política de la formación nacionalista. "Yo expondré cuáles son mis puntos de vista, luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no", apuntó. No obstante, no quiso descartar del todo que pueda ser candidato: "si lo tengo que ser, lo seré". En todo caso, subrayó que necesita hacer "una reflexión sincera con la gente", y destacó que la "gran ventaja" de EH Bildu es que tiene "mucho banquillo". "Bastantes mejor que yo", apostilló. Ayer mismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también se refirió a los comicios al Parlamento Vasco de 2024, para afirmar que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sería "un perfecto" candidato a lehendakari, pero apuntó que también hay otras personas dentro de la organización política que lo pueden ser. De momento, han sonado como posibles aspirantes a Lehendakaritza las parlamentarias Oihana Etxebarrieta y Nerea Kortajarena. La propia Aizpurua habría estado también en las quinielas. Con la reunión de este lunes, EH Bildu pondrá en marcha su proceso electoral interno para la designación de candidaturas.