Martínez: Hemos sido capaces de volver

Vitoria, 26 nov (EFE).- El entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, lamentó la derrota ante el Baskonia, pero se mostró positivo porque su equipo fue “capaz de volver” después de haber “entrado muy mal” en el partido.

El técnico catalán indicó en rueda de prensa que estuvieron “blandos y sin acierto” al principio y “muchísimo mejor después”. “Hemos competido bien quitando los primeros ocho o nueve minutos del partido, que es quitar mucho porque eso nos ha condicionado”, señaló, y puso en valor los 15 triples en tres cuartos anotados por sus jugadores.

“El Baskonia se ha encontrado muy cómodo con defensas que le han dejado todo demasiado fácil”, dijo Pedro Martínez, que destacó a Dani García porque cambió el partido con su agresividad defensiva.

Asumió que el Baskonia fue superior, pero recordó que cuando se colocaron a cinco puntos fallaron dos tiros libres y los locales anotaron dos triples consecutivos. “Tienen muchos jugadores desequilibrantes”, comentó.

Pedro Martínez cumplirá mil partidos en el choque de vuelta ante el Baskonia e hizo balance: “Me gustaría tener más títulos, pero en todos los equipos donde he estado me han aplaudido y si la gente te aplaude no solo es por los títulos, sino por el compromiso y la mentalidad”.

