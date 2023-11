Martín, a pesar de todo, se siente feliz de haber peleado por el título

Cheste (España), 26 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), segundo al final en la clasificación del mundial de MotoGP ha señalado, a pesar de todo, que se siente feliz de haber peleado por el título mundial hasta la última carrera.

"La verdad es que cualquiera te diría que siento tristeza, rabia absoluta o dolor, pero siento felicidad porque después del resultado, después de un momento duro, agradezco el equipo que tengo y la gente que tengo a mi alrededor y creo que esto es sólo el inicio, creo que me quedan muchos años para pelear por el campeonato", aseguró convencido.

"No estaba en nuestro planteamiento pelear por el título, nuestros planes eran hacer top tres y lo hemos hecho con creces, llegando hasta el último día en Valencia, metiendo más de cien puntos al tercero y con muchas posibilidades de ganar el mundial y estoy feliz por lo que hemos conseguido, tengo un equipo maravilloso y espero poder pelear por muchos más mundiales", recalcó Martín.

Jorge Martín explicó que en su primer error al intentar adelantar a Bagnaia "la verdad es que había pensado en adelantar a 'Pecco', pero luego decidí no pasarlo y en cuanto me puse detrás me succionó el rebufo de su moto, tuve que tirar de freno y vi que me lo iba a comer, lo que hubiese sido una catástrofe, y me levanté un pelín, nos llegamos a tocar, y ya a partir de ahí intenté recuperar posiciones".

"La verdad es que me encontraba muy rápido, mucho más que el resto, con una media que para nada era el ritmo que había que hacer, y luego me encontré con un Viñales muy peleón, que no he entendido muy bien, para nada, el porqué me devolvía cada adelantamiento, cuando supuestamente era uno, bueno no uno de mis aliados porque no tenía ninguno, pero que no me iba a poner molestias por así decirlo", recordó Martín.

"Luego estaba adelantando a Marc, ha soltado frenos para mantener la posición y no he podido hacer otra cosa que levantar la moto para intentar salvar la caída. Me sabe mal por él también, porque son cosas de carreras, pero venía con muy buen ritmo y ha sido una pena", lamentó Márquez.

Después de sus errores, Jorge Martín aseguró que "iba a por la carrera, estaba sexto peleando por el quinto y tenía a Zarco y me quedaban las dos KTM, así que creo que venía con un ritmo muy superior al resto".

"Ayer trabajé hasta muy tarde y creo que tenía o había dado un gran paso de ayer a hoy, lo tenía bastante claro, sabía que el mundial iba a ser prácticamente imposible cuando he visto que 'Pecco' ya iba primero desde el principio, pero quería despedirme con una victoria para cerrar el año y me da más rabia eso que el mundial, porque se me antojaba difícil", señaló sincero Martín.

"No creo que haya perdido ahí el mundial, sino más bien que ha sido la suma de errores, sobre todo en la primera parte de la temporada, en la que sufrimos y no fuimos tan competitivos, y hay que ver porqué a principios de año sufrí para empezar así a partir de ahora y llegar final de año sin tener que estar a catorce puntos", afirmó.

"La estrategia era tirar para intentar ganar la carrera, que ya era complicado, creo que hoy tenía algo más que el resto y cuando me he visto la situación de ir detrás de Pecco he esperado a ver si encontraba algún punto donde pasarlo y poder ralentizar la carrera, pero en cuanto lo he intentado, he esperado porque no tenía ningún sentido ponerme primero y tirar, cuando me ha absorbido el rebufo me ha cambiado un poco todo y he tenido que empezar a apretar", explicó Jorge Martín.

"Sí, bueno, eso quiero que sea lo primero, el titular, felicitar a Pecco porque creo que ha hecho un fantástico año, el haber llegado lejos en puntos, haber tenido 60 puntos al principio del año ha sido lo que le ha dado el mundial y aunque también ha hecho fallos, aún así ha conseguido ganarlo, así que creo que es un gran campeón, repetir mundiales es muy difícil y creo que ha tenido esa madurez y esa velocidad necesaria para conseguirlos", dijo Jorge Martín del campeón del mundo 2023. EFE

JLL/jl