Lezkano: "Me voy contento con la actitud"

Madrid, 26 nov (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, dio por buena la actitud de su equipo en la derrota ante el Real Madrid en el WiZink Center si bien lamentó que este no entendiese en la primera parte que para ganar al conjunto blanco hay que hacer todo "perfecto".

"El partido ha venido marcado por la primera parte, en la que no hemos entendido que para ganar aquí tienes que hacer todo perfecto a nivel táctico y que a nivel anímico no tienes que tener miedo. Hemos tenido muchos tiros abiertos que no han tocado el aro, hemos fallado muchos tiros libres", dijo.

"Cuando lo hemos entendido a nivel táctico hemos estado más fluidos y les hemos metido un poco de miedo. Pero ellos tienen multitud de recursos, son muy grandes, se hacen muy grandes dentro, han tenido muchas oportunidades y no perdonan. Aún así me voy contento con la actitud, con haber intentado competir al máximo en una pista súper difícil. Toca pensar en el siguiente", añadió.

Asimismo consideró que su equipo no ofrece mejor imagen contra los punteros de la clasificación que contra el resto: "Intentamos jugar siempre lo mejor que podemos y el nivel de esta liga es súper alto en todos los equipos, no hay equipos que claramente sean inferiores a otros de la misma parte de la tabla".

"Estamos intentando hacerlo lo mejor posible contra todos los equipos y competir siempre. A veces sale mejor o peor, pero la actitud está siendo buena. Tenemos que mejorar y pensar que cada partido es un reto y hay que mejorar lo que haces", añadió en la rueda de prensa posterior al choque de la undécima jornada de la Liga Endesa. EFE

cmg/jag