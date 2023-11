Ivanovic: Ningún jugador se puede relajar

Vitoria, 26 nov (EFE).- El entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, indicó que “ningún jugador se puede relajar” y lamentó la falta de concentración de sus jugadores en labores defensivas a pesar de la “importante” victoria ante el Baxi Manresa.

El montenegrino destacó en rueda de prensa que sus jugadores tuvieron por momentos una buena defensa y eso les dio “todas las opciones en ataque”, pero explicó que cuando se relajan en defensa tienen problemas.

“Si no defendemos bien en próximos partidos vamos a tener problemas y espero que todo el mundo aprenda en este partido, que sea una escuela”, expresó el preparador balcánico que subrayó el buen juego de Manresa. “Cuando estábamos muy bien concentrados no hemos tenido problemas”, dijo Dusko Ivanovic, que reconoció que perdieron el control del partido porque su rival se pudo acercar a cinco puntos.

“Ningún jugador se puede relajar. En ACB y en Euroliga todo el mundo tiene que dar más y no es excusa que estés ganando y te relajes”, insistió el entrenador, que no se mostró preocupado por la cantidad de sus jugadores. “Tenemos bastante tiempo de recuperación y no es un problema físico, es un problema mental”, zanjó. EFE

1011598

jd/jl