El juez que investiga presiones al exabogado de Bárcenas toma declaración este martes como testigo a Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración testifical este martes a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal después de que la Sala de lo Penal corrigiera su decisión previa de no interrogarla. Además de a la exministra, el juez ha citado también en calidad de testigo a partir de las 09.00 horas del lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la causa 'Tándem'. Ese mismo día el instructor interrogará como investigado al abogado José Aliste y también escuchará como testigo al abogado Óscar Jiménez de la Rubia. Estas citaciones se producen tras conocerse el auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Penal que estimaba el recurso presentado por el abogado y exjuez Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó citar a Cospedal y Villarejo al considerarles únicamente como "testigos de referencia" y no apreciar la "necesidad y utilidad" de su interrogatorio. La Sala corregía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y le emplazaba a escuchar a ambos en sede judicial señalando que el hecho de "que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca" en una posición de referencia si, "como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados". En este punto, los magistrados se referían a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. "Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias", apostillaba la Sala. Además de la citación de sendos testigos, los magistrados también emplazan al instructor a que tome declaración a los abogados José Aliste y a Óscar Jiménez de la Rubia. Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del 'caso Villarejo' investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'. EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN La presente pieza 36 de la macrocausa 'Tándem' se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov. A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño. Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con 'Gürtel', Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.