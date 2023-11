El colegiado refleja en el acta quejas del presidente del Sevilla

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Miguel Ángel Ortiz Arias, colegiado del partido Real Sociedad-Sevilla, reflejó en el acta del encuentro que al final del mismo José Castro, presidente del club andaluz, se dirigió a él para quejarse por su actuación.

En el apartado de 'Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores', Ortiz Arias especifica que una vez acabado el choque, que ganó la Real Sociedad por 2-1, mientras se dirigía a su vestuario, Castro se dirigió al equipo arbitral en el túnel de vestuarios.

"Se dirigió al equipo arbitral a voz en grito en los siguientes términos: 'Luego vosotros pedís respeto. Qué, has ido a verla y todo. Eso no es roja hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no sólo vosotros", escribió el árbitro sobre dicho momento en el que según su versión el mandatario del Sevilla se queja de que el colegiado expulsara a Sergio Ramos con roja directa después de sacarle la amarilla y tras acudir al vídeo. EFE

jap/og