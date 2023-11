Cristóbal: "La expulsión y el penalti nos ha condicionado"

Leganés (Madrid), 26 nov (EFE).- Cristóbal Parralo, entrenador del Racing de Ferrol, dio por bueno el punto sumado en Butarque frente al Leganés, en un partido en el que jugaron más de sesenta minutos con uno menos, y dijo que "la expulsión y el penalti condicionaron" a su equipo, que estaba "jugando bien y tenía todo controlado".

El Racing de Ferrol se adelantó en el marcador en los primeros quince minutos con dos goles pero la expulsión de David Castro, tras un penalti que permitió al Leganés recortar distancias, condicionó el encuentro.

"El punto, después de como se ha puesto todo y los minutos que hemos tenido que jugar con uno menos, y aguantar con 2-2 toda la segunda parte, está bien. La expulsión ha sido un palo muy grande porque hemos tenido que reorganizarnos en el descanso y ha tocado hacer un trabajo solidario en la segunda parte", dijo Cristóbal, en conferencia de prensa.

La expulsión de David Castro tras un derribo a Daniel Raba a los 29 minutos fue la acción que "condicionó" el partido para el equipo gallego.

"No opino de los árbitros y no he visto tampoco la jugada con detenimiento. No pierdo el tiempo en esto pero hasta ese momento estaba el partido controlado y estábamos jugando bien", confesó.

"En ese momento el partido ha cambiado totalmente. Con once jugadores fuimos a jugar, buscar portería rival, y una expulsión y un penalti nos ha condicionado mucho. Estamos acostumbrados, nos ha pasado tres veces en la primera parte esta temporada, así que tendremos que aprender a jugar con diez", concluyó. EFE

drl/og