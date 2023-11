Brian Ocampo regresa tras ocho meses de baja: "Tenía muchas ganas de jugar"

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El uruguayo Brian Ocampo regresó a los terrenos de juego tras ocho meses de baja por una lesión de rodilla, en la derrota del Cádiz ante el Real Madrid (0-3), y reconoció que se sintió "muy bien" con la necesidad de ir "ganando ritmo" con más partidos.

A los 79 minutos se produjo el esperado momento por Brian Ocampo, cuando regresó a los terrenos de juego sustituyendo a Zaldua con el partido sentenciado y el 0-3 a favor del Real Madrid ya luciendo en el marcador del Nuevo Mirandilla.

"La derrota duele mucho porque los últimos partidos no estuvimos bien y encajamos derrotas. Hay que seguir trabajando porque las cosas van a salir. En lo personal muy feliz. Tras mucho tiempo parado tenía muchas ganas de jugar. Me he sentido muy bien y poco a poco iré ganando ritmo para ayudar al equipo", dijo.

Brian sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le ha mantenido ocho meses alejado de los terrenos de juego. En su vuelta, admitió la superioridad madridista.

"Los primeros minutos estuvimos bien pero son un equipo grandioso con buenos jugadores que aprovechan las oportunidades. Cuando las tuvimos nosotros, no la pudimos enchufar. Merecieron la victoria", admitió antes de mostrar admiración al gran protagonista del partido. "Soy un admirador de Rodrygo, verlo jugar da gusto".

Por último, pidió el apoyo a la afición cadista convencido de una rápida reacción. "Seguir acompañando como siempre, como la temporada pasada, porque las cosas trabajando duro van a salir". EFE

