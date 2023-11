Borja Jiménez: "El análisis no debe ser un drama cada vez que no ganemos"

Leganés (Madrid), 26 nov (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, reconoció que su equipo "no estuvo bien en ataque" frente al Racing de Ferrol pero aseguró que el "análisis no debe de ser un drama" cada vez que no ganen los partidos.

El Leganés, tras empatar frente al Racing de Ferrol en Butarque, se mantiene líder con 36 puntos, cuatro por encima del Valladolid, segundo.

"Seguimos líderes y el análisis tiene que ser más generalizado y no debe ser un drama cada vez que no ganemos", dijo Borja Jiménez, en conferencia de prensa.

El técnico del equipo madrileño puso en valor la capacidad de su equipo de remontar dos goles en los primeros quince minutos.

"Hemos entrado bien al partido pero hemos tenido la mala fortuna de que en el primer tiro hubo gol y eso nos hizo daño. A raíz del gol nos entraron las dudas, en otra pérdida hubo otro gol, y es difícil verse 0-2 en media hora sin que hubiera pasado nada en el partido", comentó.

"Pongo en valor que el equipo es la tercera vez que remonta un partido. El análisis son sensaciones encontradas porque parecía que ibas a perder al principio, después parecía que podíamos ganar, pero no hemos estado bien en ataque. Lo importante es que seguimos líderes", concluyó. EFE

drl/og