Ángel Víctor Torres: la condonación de la deuda "beneficia a todos los territorios sin excepción"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la condonación de la deuda "beneficia a todos los territorios sin excepción" y que el acuerdo firmado dice que es extensible a todas las comunidades autónomas. "Es una medida que beneficia a todos los gobiernos autonómicos. Estamos hablando de acceder a una quita de deuda que permitirá a cada gobierno autonómico desarrollar esos fondos en aquellos fines que le sean propios", ha recordado el nuevo ministro en una entrevista en el diario 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo. El también expresidente de Canarias ha afirmado que haber sido presidente "puede dar un mensaje de tender la mano" porque en Canarias ha tenido que pactar para gobernar, y que precisamente esta voluntad de llegar a acuerdos y de agotar siempre la posibilidad de llegar a puntos en común, ha dicho, será su empeño como ministro. Sobre las situaciones de Catalunya y el País Vasco, ha explicado que se concretarán con el diálogo que marca la Constitución y los estatutos de autonomía: "Para que dentro de su encaje caminemos en las modificaciones que sean necesarias". LOS ACUERDOS, "DENTRO" DE LA CONSTITUCIÓN Ha dicho que, aunque el acuerdo de investidura de Junts y el PSOE recoge las diferencias entre los posicionamientos de ambos partidos, también es positivo por sus alusiones a la Constitución, "porque todo acuerdo que se tome solo tiene cabida dentro del marco de la Constitución del 78". Preguntado por si en este marco cabe la plurinacionalidad que pide el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en que el marco es la Constitución y es absolutamente imprescindible respetarla, y ha añadido: "Soy una persona que creo que me he definido siempre por escuchar al máximo y hacer entender también que todos los acuerdos tienen que tener el visto bueno de la realidad jurídica y constitucional". AMNISTÍA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Preguntado por si el Gobierno no hubiera impulsado la amnistía de no necesitar los votos de Junts para la investidura, ha respondido: "Hoy, los sentimientos independentistas y los conflictos con Catalunya son mucho menores que los que había cuando gobernaba el PP y creo que eso es un éxito. El éxito de la convivencia, sin ninguna duda". Y sobre si prevé acelerar los decretos de Memoria Democrática, ha asegurado que "indudablemente la Ley de Memoria Democrática va a ser impulsada" y que será una ley lo más justa posible para la restitución de una etapa determinada. "Yo soy de los que afirman con contundencia que en un país demócrata, un país libre, que ha recuperado la libertad, no caben los vestigios de la dictadura, de una etapa oscura de nuestro país", ha defendido Torres, que ha apostado por enfatizar el uso de la palabra, el diálogo y la convivencia pacífica.