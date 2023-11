Aleix Espargaró, con una fractura de peroné, "orgulloso" de acabar octavo

Cheste (Valencia), 26 nov (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), octavo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP a pesar de correr con una fractura de peroné, dijo estar "orgulloso de mí mismo".

"Las últimas tres vueltas hacía curvas con otra marcha porque no era capaz de utilizar el selector del cambio, he sufrido muchísimo, pero me apetecía terminar, y creo que he ido muy rápido, no miraba el 'dash', no miraba nada y sólo estaba concentrado en las curvas de izquierdas, que me dolía horrores", reconoció el piloto español.

"Hemos ganado dos carreras, un 'sprint', una 'pole', tres podios y somos sextos del mundo. Sólo están las KTM por delante nuestro, aparte de las Ducati en el campeonato. El año que viene, más", afirmó Espargaró.

Espargaró preguntó sobre la carrera ¿alguien se imaginaba la locura de carrera que hemos visto hoy? Ha sido una 'puta' locura, nadie imaginaba que lideraría Miller y que habría choques, para mí ha sido un error correr a las tres de la tarde, así os lo digo, porque hacía demasiado frío, la carrera tenía que haber sido a las dos".

"Yo le daba mucho crédito y me da mucha lástima por Jorge. El año que ha hecho en un equipo satélite, por mucho que vendan que la moto es oficial, está bien, pero ellos son ocho y en un equipo oficial somos cien. Es espectacular el año que ha hecho", destacó Aleix Espargaró de Jorge Martín.

"Hace dos años hice séptimo del mundo, el año pasado cuarto y ahora sexto. Significa que estamos en la lucha con Aprilia entre los mejores, luchando cada año, y el año que viene lo volveremos a intentar", dijo sin dudar Aleix Espargaró. EFE

