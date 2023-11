Vox cree que el PNV ha usado a Urkullu como "cabeza de turco" por los "malos resultados electorales"

La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha acusado al PNV de utilizar al lehendakari, Iñigo Urkullu, como "cabeza de turco" por los "malos resultados electorales", pese a que estos se deben a las "decisiones que toma el propio partido". En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, la única representante de Vox se ha referido a la noticia conocida este viernes de que el PNV ha comunicado a Urkullu que no repetirá como candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. Tras indicar que le ha llamado la atención la forma de comunicarlo, "como si en la decisión no hubiera tenido nada que ver el lehendakari", Martínez ha indicado que parece que "buscan a un culpable de sus últimos fiascos electorales". Por otro lado, ha valorado que Iñigo Urkullu ha sido una persona "moderada y educada", aunque "no ha gobernado para todos los vascos, sino para los que están anclados en el nacionalismo". "El PNV está enrabietado por los malos resultados electorales y ha utilizado a Urkullu como cabeza de turco, cuando los malos resultados han sido por las decisiones que toma el propio partido", ha finalizado.