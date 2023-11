Tenerife-Cartagena; no es una final, pero lo parece

Santa Cruz de Tenerife/Cartagena, 25 nov (EFE).- El CD Tenerife, sumido en una galopante crisis de resultados y mermado por las lesiones de muchos de sus titulares, recibirá este domingo la peligrosa visita del Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion pero que ha dado síntomas de recuperación en las últimas jornadas.

Cuatro derrotas consecutivas, y solo dos puntos sumados de los últimos dieciocho posibles, han sembrado las dudas de un Tenerife que llegó a liderar la competición, y que tras esta nefasta sucesión de resultados empieza a quedar rezagado de la lucha por los seis primeros puestos, que dan derecho a optar al ascenso.

La plaga de lesiones -la mayoría de ellas musculares- que ha invadido el vestuario blanquiazul tampoco ha ayudado. Mellot, Medrano, José León, Mo Dauda, Waldo Rubio, Luismi Cruz y Enric Gallego son baja, mientras que Roberto López y Ángel Rodríguez -el único delantero disponible- son duda.

A todos ellos hay que sumar la ausencia de Elady Zorrilla, expulsado en la visita al Amorebieta, saldada con otra dolorosa derrota (2-0).

El entrenador del Tenerife, Asier Garitano, resignado frente a tantos inconvenientes, tendrá que recurrir a futbolistas del filial de Tercera Federación, y califica el partido de este domingo ante el Cartagena como "muy importante", pero no como una final, aunque lo parezca.

A pesar de la errática trayectoria del equipo isleño en el último mes y medio, se espera otra gran afluencia de público en el Heliodoro Rodríguez López, después de que vendiesen casi dos mil entradas en solo 24 horas en una promoción especial del club por el 'Black Friday'.

Por su parte el Fútbol Club Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion con sólo ocho puntos sumados en 16 jornadas y que está a nueve de la zona de permanencia, buscará el triunfo que se le resiste desde hace casi tres meses y que necesita para comenzar a levantar el vuelo y también el ánimo.

Este encuentro de la decimoséptima fecha del campeonato en Segunda División y que está programado para las seis y media de la tarde -hora peninsular-en el estadio Heliodoro Rodríguez López lo afrontará el Efesé tras dos empates seguidos, el más reciente a un gol en casa frente al Albacete Balompié, y con sensibles bajas.

A las ya conocidas del mediapunta Iván Ayllón por lesión y el delantero Alfredo Ortuño por sanción se unen las de otros tres jugadores que arrastran problemas físicos y que son los defensas Kiko Olivas, Arnau Solà y Jony Rodríguez.

"Tenemos nuestras bajas al igual que ellos tienen las suyas pero no podemos creer que somos menos que nadie. Para nosotros cada jugador cuenta mucho pero intentaremos que no nos acordemos de ninguna baja cuando acabe el partido pues eso sería una buena señal", aseguró Julián Calero, entrenador blanquinegro antes de emprender el viaje a tierras canarias.

"No queremos caer en ningún tipo de mediocridad y pretendemos creer que podemos. Si nos creemos mejores nos irá mejor y en la vida con miedo no puedes conseguir nada. Debemos tener esperanza e ilusión aliñado todo ello con actitud", siguió diciendo el técnico de un Efesé que se agarra a lo bueno hecho por mucho que no haya tenido el refrendo de los resultados.

"Nos agarramos al trabajo que estamos haciendo y que hemos estado cerca de la victoria. No vivo alejado de la realidad y sé que la situación es muy difícil y, aunque no ganar me siente muy mal, me voy a volcar para salir de esta situación crítica", afirmó el madrileño, quien lleva dirigidos nueve partidos con un bagaje de cinco empates y cuatro derrotas.

Calero seguramente mantendrá el bloque de las últimas jornadas posiblemente con Gonzalo Verdú en lugar de Kiko Olivas y el neerlandés Hector Hevel o el guineano Umaro Embaló reemplazando a Alfredo Ortuño.

Alineaciones probables:

Tenerife: Juan Soriano; Aitor Buñuel, Amo, Loïc Williams, Nacho; Aitor Sanz, Sergio González; Jesús Belza, Corredera, Teto; y Ángel.

Cartagena: Marc Martínez; Iván Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú, Fontán; Luis Muñoz, Mikel Rico, Tomás Alarcón, Hevel, Jairo; y Juanjo Narváez.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité de Castilla-León).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 18.30 CET (17.30 en Canarias). EFE

