PP cree que Urkullu ha sido "cesado" por Sabin Etxea y el PNV "entrará en una fase de más radicalidad"

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha asegurado que el "cese" de Iñigo Urkullu como candidato a lehendakari por el PNV demuestra que "la persona que esté en Ajuria Enea está sometida permanentemente a Sabin Etxea", y cree que la formación jeltzale "entrará en una fase de más radicalidad". En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Barrio se ha referido así a la noticia conocida este viernes de que el PNV ha comunicado a Iñigo Urkullu que no repetirá como candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. Tras señalar que hay que tener respeto a las decisiones de los partidos políticos y a sus procesos internos, ha advertido que el hecho de que Urkullu no repita como candidato, y que ha calificado de "cese", demuestra que "la persona que esté en Ajuria Enea está sometida permanentemente a Sabin Etxea, a Ortuzar en este caso". "Estando Urkullu o cualquier otra persona seguirá mandando Andoni Ortuzar y la mala noticia es que seguirá siendo un fiel aliado de las políticas de Pedro Sánchez. En esas claves, y aprovechando los ejemplos catalanes, entraremos en una fase de más radicalidad", ha vaticinado. Asimismo, ha considerado que el "proceso y forma" en que se ha materializado el anuncio es "un poco raro y demuestra el nerviosismo del PNV". "Parece que las cosas no les van bien y no les ha funcionado en las últimas elecciones. El EBB pondrá ahora a alguna persona para que vaya a las inauguraciones, pero seguirá mandando Sabin Etxea", ha finalizado.