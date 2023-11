Parralo espera un partido "de máxima dificultad" en Leganés

Ferrol, 25 nov (EFE). El entrenador del Racing Ferrol, Cristóbal Parralo, espera un partido “de máxima dificultad” este domingo ante el Leganés, líder en solitario de LaLiga Hypermotion.

“Lleva siete partido de Liga sin perder, y con el de Copa son ocho. El Leganés está en una buena dinámica, será un partido de máxima dificultad en el que habrá que interpretar bien todos los detalles”, declaró en su comparecencia ante los periodistas.

El entrenador racinguista confirmó que mantiene las mismas ausencias que la semana pasada -Brais Martínez, Héber Pena, Fernando Pumar y Chuca- y la “circunstancia especial” de la reciente paternidad de Moi.

Parralo no ha querido dar pistas sobre su once, y elogió al conjunto dirigido por Borja Jiménez, que presenta unos números espectaculares con 26 goles a favor y únicamente 7 en contra.

“Sus números demuestran que tiene opciones para abrir el partido cuando se le complican las cosas”, indicó el preparador del Racing, que no quiere hablar de luchar por el ascenso a Primera pese a que su equipo se mantiene en puestos de promoción tras encadenar cinco partidos sin perder.

“Entiendo que la gente pueda soñar o plantearse otras opciones porque no somos nadie para quitar esa ilusión a la gente, pero no me cansaré de decir que esta liga es muy dura. Todo lo que sumemos ahora será importante porque vendrán momentos duros”, manifestó. EFE

