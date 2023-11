José Mota, premiado en el FICAL: La comedia es el camino más corto entre dos personas

Almería, 25 nov (EFE).- El humorista José Mota ha recogido este sábado uno de los premios de Honor que ha concedido, en su vigésima segunda edición, el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), y al recogerlo ha asegurado que “la comedia es el camino más corto entre dos personas”.

“Cine no he hecho mucho, pero le debo mucho personal y profesionalmente. Personalmente, porque el cine me enseñó la vida antes de la vida. Recuerdo que siendo pequeño, a hurtadillas en las afueras de Montiel (Ciudad Real), mi pueblo, mis amigos y yo nos asomamos entre las sábanas en una rendija, y allí vi por primera vez, en blanco y negro, un beso”, ha desvelado.

“Vi el éxito, el fracaso, la derrota, el placer, la victoria, el dolor, la gloria, lo vi todo antes de que la vida me lo pusiese delante”, ha añadido durante la gala de clausura del FICAL, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.

Aunque también ha mostrado su admiración por Charles Chaplin al asegurar: “Lo que realmente cambió mi vida de verdad fue ver a un maravilloso loco bajito con un bastón y una chistera comiéndose una bota de cuero”.

“Me impactó porque sentí que el mundo se paraba, que aquello era magia. Me hizo ver que la vida se podía mirar con la óptica de la comedia, que tan necesaria es hoy. La comedia, amigos, para mí es, en este mundo loco en el que vivimos, el cuerdo de remate. Y es el camino más corto entre dos personas. Lo tengo muy claro”, ha abundado.

Tras esto, ha concluido al afirmar que la comedia “es, sin duda ninguna, esa maravillosa arma de construcción masiva que tanto necesitamos”. “Así que por y para el cine levanto este trofeo y brindo por la comedia y por el cine, por el cine español, por el cine español que tanto bien nos ha hecho y tanto necesitamos”, ha finalizado. EFE

