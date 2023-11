Filmin inicia el 1 de diciembre un nuevo canal dedicado a la alta cocina y la gastronomía

Barcelona, 25 nov (EFE).- La plataforma de televisión bajo demanda Filmin iniciará el próximo 1 de diciembre un nuevo canal, Filmin Culinary, dedicado a la alta cocina y la gastronomía.

Según ha informado la plataforma, Filmin Culinary reunirá todos los títulos de su catálogo relacionados con la cocina y la gastronomía.

Este nuevo canal se sumará a otras iniciativas de Filmin, como Filmin Arts, dedicado al mundo del arte; Filmin Books, sobre documentales y ficciones alrededor de la literatura; o Filmin Comedy, el espacio dedicado al humor y a los espectáculos de comedia en vivo.

Para acompañar este lanzamiento, Filmin estrenará once nuevos documentales relacionados con la gastronomía y la alta cocina relacionados con algunas de las figuras más representativas del sector a nivel internacional: Ferran Adrià, Juan Mari y Elena Arzak, Ramón Freixa, Julia Pérez Lozano, José Andrés o Joan Roca.

La joven cocinera alemana Agnes Karrasch es la protagonista de 'She Chef', de Melanie Liebheit y Gereon Wetzel, uno de los títulos más importantes de esta selección.

Este documental sigue el camino de Agnes, ganadora de la Copa Mundial de Cocina, hacia la maestría a través de tres de los restaurantes más destacados del mundo, entre ellos, el Restaurante Disfrutar de Barcelona, segunda posición en The World's 50 Best Restaurants en 2023, con dos estrellas Michelin.

Los aprendices son también protagonistas en 'El camino de los stagiers', de Abby Ainsworth, que se adentra en uno de los mejores restaurantes del mundo, Mugaritz; y 'Aborixen', de Adolfo Peña, muestra la gastronomía canaria de la mano de uno de sus chefs más importantes, Borja Marrero.

En el documental 'Mibu. La luna en un plato', Roger Zanuy da a conocer la historia del restaurante Mibu de Tokio; y sin dejar Japón, 'El secreto del ramen', de John Daschbach, presenta al maestro Masamoto Ueda.

'Stella', de Tyler Doehring, relata la aventura del joven chef napolitano Ciro Oliva, empeñado en convertirse en el primer pizzaiolo en recibir la prestigiosa Estrella Michelin; y en 'Food on the go', Mercedes Córdoba analiza cómo la comida italiana fue exportada a ciudades como Nueva York o Buenos Aires de la mano de los emigrantes.

'Dromedario: 150 años de café', de Richard Zubelzu, se sumerge en la historia de esta emblemática marca cántabra de café; mientras que los más chocolateros disfrutarán con 'El origen del chocolate', de Tim Shephard. Otro manjar exquisito como las ostras protagonizan 'El sabor del deseo', de Willemiek Kluijfhout.

En 'Una historia de la cocina', el director Péter Kerekes reinterpreta nuestro pasado más reciente a partir de una figura poco tratada hasta ahora como los chefs militares y su influencia en el devenir de conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de los Balcanes. EFE

