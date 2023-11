Ferraz vive una de las protestas con menor afluencia de manifestantes contra el PSOE

Madrid, 25 nov (EFE).- La calle madrileña de Ferraz, donde está la sede del PSOE, vive este sábado una de las concentraciones con menor afluencias de personas, alrededor de unas 500, que se agolpan frente a esa vía ondeando banderas de España y cantando proclamas contra ese partido y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre las ocho de la tarde, unas 150 personas que se encontraban situadas en las escaleras de la iglesia situada en el cruce entre las calles Ferraz y Marqués de Urquijo, han invadido la calzada con el tráfico todavía abierto, por lo que la Policía ha tenido que intervenir para dar paso a los vehículos que circulaban y, posteriormente, ha cortado la calle Ferraz.

Más tarde han comenzado a llegar más personas pero el número no sobrepasa las 500, según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno de Madrid, una de las cifras más bajas desde que arrancaron las protestas hace 23 días.

En esta nueva jornada los manifestantes han vuelto a ondear banderas de España, algunas con el escudo recortado y otras de la Cruz de Borgoña, así como enseñas franquistas, coreando los cánticos que ya son habituales desde que comenzaron las concentraciones.

"No es un presidente, es un delincuente", "No es una sede, es un puticlub", "Socialistas, corruptos y golpistas", "Esta policía defiende la amnistía”, "España no se vende, españa se defiende", así como “Hay que quemar el ministerio de Igualdad” e “Irene Montero, de vuelta al cajero”. También han exhibido pancartas con lemas como "Pedro Sánchez traidor" o "Puigdemont cobarde y terrorista". EFE

mgv.rma/jsm

1012043