Feijóo afea a Sánchez que haya roto los consensos de la UE y la OTAN sobre Palestina

Albelda de Iregua (La Rioja), 25 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber viajado "a un país en guerra para sembrar discordia" y, sobre todo, haber roto los consensos en la Unión Europea y la OTAN sobre Palestina.

Núñez Feijóo ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el Congreso del PP de La Rioja, en el que se ha elegido a Gonzalo Capellán como nuevo presidente de la formación.

En su discurso, el líder popular ha recalcado que no comparte que "en nombre de toda España se haga una política exterior como la que hemos visto", en alusión al viaje de Sánchez a Israel y Palestina, en el que planteó la posibilidad del reconocimiento de España al estado palestino.

"Todos los demócratas debemos condenar el terrorismo de Hamás", ha subrayado, y, por ello, "deberíamos pedir al cien por cien de los ministros (de España) que condenen los ataques de Hamas, incluidos los dos que no lo han hecho", en alusión al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud, Sira Rego, que votaron en contra, cuando eran eurodiputados, de condenar los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre.

"Todos compartimos que Israel tiene derecho a su legítima defensa, a trabajar para desmontar un terrorismo que también nos afecta en Occidente", ha dicho Núñez Feijóo, para quien "todos compartimos que los conflictos bélicos deben regirse por el derecho internacional y que el pueblo palestino tienen derecho a vivir en paz y prosperidad".

Pero, ha continuado, "es un error, tanto en el momento, como en el lugar, como en las formas, como en el contenido, la actuación de Pedro Sánchez" en su viaje de los últimos días porque "la diplomacia no es viajar a un país en guerra para sembrar la discordia, y menos un día que empezaba una tregua".

Ha llamado la atención sobre que viajó "como presidente de turno de la UE" para "apartarse del consenso de la mayoría de los países de la UE y la OTAN y plantear una propuesta unilateral solo porque te lo exigen tus socios minoritarios que te han hecho presidente".

Para él, Sánchez "ha resentido gravemente la política exterior de España y es algo que lamentamos" porque "ha ido Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie y rompiendo los consensos de UE y OTAN solo para mantenerse unos meses más en el poder"; y "eso no es política exterior, sino política partidista".

"No podemos normalizar en España lo que no es normal en Europa y no queremos que España sea una anomalía y vuelva a ser vista como un problema en la UE", ha afirmado Núñez Feijóo, quien cree que "ya somos un problema en lo económico, en política exterior y en estado de derecho".

Y ante eso, "si el PP, como primer partido de España, se callara, sería irresponsable y estaría incumpliendo los principios básicos de lealtad con el pueblo al que representamos", ha concluido. EFE

