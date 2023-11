Feijóo acusa a Sánchez de ir a Israel a "sembrar la discordia" y cree que ha "resentido la política exterior de España"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viajar a Israel "para sembrar la discordia" y ha lamentado que con sus declaraciones ha "resentido gravemente la política exterior de España". "La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua", ha manifestado Feijóo este sábado en la clausura del XVII Congreso Autonómico del PP de La Rioja en relación con la visita de Sánchez a Oriente Próximo, donde ha abierto la puerta a que España pueda reconocer de forma unilateral a Palestina si otros socios europeos no apuestan por un reconocimiento coordinado. Para Feijóo, esta postura, que ha derivado en una crisis diplomática entre España e Israel, "ha resentido gravemente la política exterior de España" y "ha perjudicado gravemente" al país. En concreto, el líder del PP ha indicado que "todos comparten que Israel tiene derecho a su legítima defensa", que "los conflictos bélicos han de hacerse de acuerdo con el derecho internacional y con el derecho humanitario" y que "el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz y en prosperidad", pero ha calificado como un "error" la actuación de Sánchez. "Ha sido un error tanto en el momento, como en el lugar, como en las formas, como en el contenido", ha criticado, para incidir en que la diplomacia tampoco es viajar a un país "en nombre y representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea y de la OTAN". En este sentido, ha afeado que Sánchez haya planteado "una propuesta unilateral" porque se lo "exigen los socios minoritarios que le han hecho presidente del Gobierno". "Ha ido Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más", ha censurado. De este modo, ha denunciado que Sánchez no está ejerciendo una política exterior, si no una "política partidista" que "perjudica gravemente" a España. Por último, ha aseverado que "todos los demócratas deben de condenar el terrorismo de Hamás" y ha llamado a pedir a todos los ministros del Ejecutivo de Sánchez que lo hagan. CRISIS ENTRE ESPAÑA E ISRAEL El Gobierno israelí ha acusado a Sánchez y el primer ministro belga, Alexander de Croo, que compareció este viernes con el presidente español en el paso de Rafá --última parada de la visita a Israel, Palestina y Egipto--, de "apoyar al terrorismo" de Hamás por las afirmaciones que realizaron en sus intervenciones. En el marco de estas acusaciones, que coincidieron con los días de tregua entre Israel y Hamás, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha convocado a los embajadores de España y Bélgica. Por su parte, el Gobierno español ha respondido convocando también a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, para que dé "explicaciones" por las "inaceptables y falsas" acusaciones del Gobierno israelí contra Sánchez. Fuentes gubernamentales han indicado que esta es la cuarta vez que el Ejecutivo israelí convoca a la embajadora española por distintos motivos desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.