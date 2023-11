El Elche, a recuperar la dinámica positiva ante un Amorebieta al alza

Elche (Alicante)/Amorebieta (Vizcaya), 25 nov (EFE).- El Elche, con la necesidad de ganar para reengancharse a la pelea por las primeras plazas, recibe este domingo en el Martínez Valero al Amorebieta, rival en zona de descenso que afronta el partido en una buena dinámica.

El equipo ilicitano vio truncada su buena racha de seis partidos consecutivos sin perder ante el Espanyol (2-0), por lo que no puede ceder más terreno en su intención de mantener abierta la pelea por el ascenso ante un rival en progresión que suma cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

El conjunto de Sebastián Beccacece confía en mantener su buena dinámica como local, ya que ha ganado sus tres últimos partidos en el Martínez Valero.

El preparador argentino no podrá contar para este compromiso, inédito en la historia de la competición, con Raúl Guti, baja por una doble lesión muscular, mientras que John Chetauya, aunque ya cuenta con el alta médica, no participará al no tener ritmo de competición tras más de tres meses lesionado.

El que sí estará en la convocatoria es el delantero centro Sergio León, ya recuperado de la lesión muscular que sufrió hace mes y medio, si bien el entrenador avisó de que necesita tiempo para ponerse al nivel de sus compañeros, por lo que no será titular.

Pedro Bigas también tiene el alta médica y podría recuperar salir de inicio en perjuicio de Diego González, mientras San Román seguirá en la portería tras haber superado unas molestias en la espalda que le impidieron entrenar al inicio de la semana.

Por su parte, el Amorebieta quiere seguir con su reacción de las dos últimas jornadas, en las que consiguió cuatro puntos tras haber sumado solo dos en las ocho anteriores y caer a los puestos de descenso en los que se encuentra.

Fueron un sufrido empate en El Molinón ante un Sporting en puestos de ascenso (1-1) y una meritoria victoria frente al Tenerife en Lezama tras jugar en inferioridad numérica casi medio partido (2-0).

Esos buenos resultados llegaron, además, después de la revolución en la alineación que dispuso Haritz Mujika, que pasó de jugar con línea de cuatro atrás a hacerlo con tres centrales dentro de un 1-5-2-3 que se convierte en un claro 1-4-3-3 en ataque.

La novedad es que en el trío de atacantes no hay un ariete claro, sino que en punta se sitúa un jugador rápido al espacio y habitualmente de banda, Javier Avilés, quien acabó tocado frente al Tenerife tras marcar el 2-0.

No obstante, se le presume en un once al que vuelve el meta Pablo Campos, el 'héroe de El Molinón', tras su estancia con la selección Sub-21, y en el que serán baja por sanción Álvaro Núñez, quien marcó frente al conjunto chicharrero su segundo golazo de la temporada, y el medio centro Kwasi Sibo.

El lateral derecho vizcaíno cumple ciclo de tarjetas y el medio centro ghanés fue expulsado al inicio de la segunda parte. Sus puestos los ocuparán Jorge Mier, titular hasta la lesión que le mantuvo fuera del equipo varios partidos, y Erik Morán, también de los jugadores de confianza del técnico.

Como también tiene en estima Mujika a Xabi Etxeita, que lleva un tiempo lesionado y entrará en la convocatoria más para ejercer el liderazgo que tiene en la plantilla que con opciones de jugar.

Si no juega Avilés, que parece que sí lo hará, su sustituto podría ser Juaregi y acompañando a cualquiera de los dos casi seguro saldrán los vizcaínos Josué Dorrio y Jon Morcillo, destacados en los dos últimos encuentros.

Alineaciones probables

Elche: San Román; Josan, Mario Gaspar, Pedro Bigas o Diego González, Clerc; Tete Morente, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Oscar Plano y Borja Garcés.

SD Amorebieta: Pablo Campos; Jorge Mier, Manu Hernando, Gayá, Félix Garreta, Lasure; Morán, Carbonell; Dorrio, Avilés y Morcillo.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castilla-La Mancha).

Campo: Martínez Valero.

Hora: 16:15 horas. EFE

