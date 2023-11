El alcalde de Irún, José Antonio Santano, será el secretario de Estado de Transportes

La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha felicitado este sábado al socialista José Antonio Santano, que pasará de ser alcalde de la localidad guipuzcoana de Irún a secretario de Estado de Transportes, para afirmar que, con él, "gana el Ministerio y pierde" el municipio que gestiona, aunque ha apuntado que, desde su nuevo cargo, también puede "ayudar al desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca". Sánchez ha participado en una tertulia de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, para hablar de la noticia conocida ayer de que Iñigo Urkullu no será propuesto de nuevo por el PNV como candidato a lehendakari. Según ha asegurado, no cree que sea el momento de que el PSE-EE haga una valoración sobre esta cuestión cuando ni la formación jeltzale lo ha hecho oficial y ha dicho que iniciarán el proceso de designación de candidatos el próximo lunes. "Nosotros somos muy respetuosos con las decisiones internas de otros partidos y con sus tiempos, y no creemos que tengamos que inmiscuirnos", ha añadido. En todo caso, ha aprovechado la ocasión para felicitar al alcalde de Irún, José Antonio Santano, que dejará de ser regidor del municipio, cargo que ha desarrollado a lo largo de 21 años, para asumir la Secretaría de Estado de Transportes. "Creo que gana el Ministerio de Transportes y pierde Irún, aunque también le da una plataforma para ayudar al desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca dentro del Ministerio de Transportes", ha señalado.