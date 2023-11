EH Bildu llama a abrir ya el debate del "reconocimiento nacional", con un acuerdo en Euskadi que luego se lleve a Madrid

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha realizado un llamamiento a abrir ya el debate del "reconocimiento nacional", con un acuerdo que se alcance primero en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, para trasladarlo posteriormente a Madrid. Tras recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a abordar esta cuestión, ha emplazado a plantearlo "con seriedad, con prudencia y tranquilidad" para que fructifique. En una entrevista concedida a Radio 5, recogida por Europa Press, Aizpurua ha señalado que la sociedad vasca, como la catalana, reclaman "el reconocimiento nacional" de Euskadi y Cataluña. "En el Parlamento Vasco hay una mayoría absoluta y total que lo reivindica, y es la necesidad que pone la ciudadanía sobre la mesa. No es una cuestión de tener más autogobierno, únicamente por tener más autogobierno, sino que tener más instrumentos posibilita que la gente viva mejor, que es de lo que se trata", ha manifestado. Tras señalar que EH Bildu también ha puesto este tema sobre la mesa y Sánchez "se comprometió en la sesión de investidura a abrir ese debate", ha indicado que "lo primero que hay que hacer" es abordarlo. "El tema territorial es lo que ha condicionado muchísimo toda la trayectoria política del Estado español en los últimos más de 40 años, casi 50 años que llevamos, es un tema irresuelto que no se solucionó en la transición, sigue pendiente ahí, latente, a veces adquiere más visos de visibilidad, más tensión, y otras veces menos, pero está ahí y es recurrente. No va a desaparecer por sí mismo", ha añadido. Mertxe Aizpurua ha considerado que "se debe abrir ese debate, se debe hablar, se debe abordar con paciencia, con tranquilidad y con mucha responsabilidad, porque tiene que ser un debate que sirva para algo". "En cualquier caso, no creo que sea un tema que se tenga que plantear entre partidos, sino que es cuestión de país, de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía vasca. En ese sentido, tiene que haber primero un acuerdo de cómo se plantea el tema en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, para llevarlo después a Madrid y plantear algo con seriedad, sin excesivas prisas, sin urgencias, pero andando, porque andando se hace camino", ha resaltado. PRESUPUESTOS La portavoz de EH Bildu ha señalado que "ya llevan unas semanas hablando" de Presupuestos con el Ministerio de Hacienda, aunque todavía "es muy pronto para dar datos". "Esperamos que todo vaya bien, pero la impronta de EH Bildu se va a notar en estos Presupuestos. Vamos a hacer todo lo posible para que sean reflejo de lo que planteamos, con medidas sociales que se tienen que abordar con ambición y valentía, y cosas pendientes que quedaron pendientes de la anterior legislatura", ha subrayado. La representante de la formación soberanista ha explicado que han puesto sobre la mesa "temas territoriales, como en la anterior legislatura, y también cuestiones sociales". Tras haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez "sin cortapisas" para que no gobernara la derecha, ha señalado que ahora es la única formación de ese bloque "que tiene las manos libres". "Hace cuatro años tampoco cerramos ningún acuerdo de investidura y ha sido una de las legislaturas, a través de Presupuestos y negociaciones de leyes, en la que hemos logrado muchísimos acuerdos beneficiosos en materia de pensiones, vivienda, memoria democrática, etc. Aparte de las partidas territoriales que afectan a cuestiones muy concretas, también ahondaremos en los temas sociales", ha insistido. ATENDER A SUS DEMANDAS Según ha considerado, esta legislatura "se presenta compleja y, si el Gobierno quiere que la legislatura sea larga, deberá atender a las demandas de EH Bildu, de las fuerzas generalistas también". "Y nuestros seis votos, no sé si los van a tener que sudar, pero sí van a tener que prestar muchísima atención y los van a tener en cuenta en cada ley, en cada decreto y en los Presupuestos", ha añadido. Mertxe Aizpurua ha manifestado que hay algunos ministerios, como el de Vivienda, que "tiene competencias derivadas a las comunidades autónomas y, en ese sentido, hay veces que suele haber fricciones, porque parece ser que al Gobierno se le olvida ese detalle, que no es nimio, y entonces vienen las complicaciones". "El hecho de que haya un ministerio dedicado exclusivamente a la vivienda, sí supone que al menos se pone el acento ahí y que quieren darle importancia. Siempre que se salvaguarden las competencias, y ahí estaremos para que todo sea así, está bien, porque hay cuestiones pendientes que se tienen que abordar, y el problema de la vivienda es terrible", ha asegurado. En cuanto al tema de las hipotecas, cree que "todo esto hay que revisarlo y hay que tomar medidas de calado en esta cuestión". A su juicio, si el bloque de la investidura se convierte en "eje izquierda-derecha", puede haber "complicaciones" porque "cada uno tirará hacia su lado". "Pero el bloque de izquierdas de ese bloque de investidura, es mayor que el conservador. Si a esto añadimos que Podemos decide actuar autónomamente, tal como está anunciando, serían todavía mucho más, es decir, serían 19 diputados frente a 12, con ERC, BNG y EH Bildu. Somos mayoría respecto a ese otro bloque más tradicional y más conservador que se puede plantear, y yo creo que Sánchez va a tener que bascular hacia la izquierda en cada iniciativa que se presente", ha añadido. Sobre la posibilidad de que se encarezca el despido --plasmado en el acuerdo PSOE-Sumar-- con un apoyo de PNV y Junts, cree que puede darse porque, "si hay una mayoría que fuerza soluciones justas", la foto de oponerse a ello "les haría mucho daño", y más en puertas de unas elecciones autonómicas. En su opinión, lo harán por "presión, no por gusto ni porque fuese su primera opción, pero la política se trata de forzar mayorías para conseguir buenos resultados para la gente". LEY DE AMNISTÍA Aizpurua cree que la Ley de Amnistía "marcará el inicio de la legislatura", pero que, una vez que se apruebe y se ponga en práctica, "las aguas volverán a su cauce" y habrá que "dar relevancia a otros temas que son los que importan muchísimo más posiblemente a la ciudadanía", como ocurrió en su día con los indultos. "Las cosas se aceptaron con naturalidad y no pasó absolutamente nada, por mucho que al principio se soliviantaran discursos y soflamas en torno al tema", ha subrayado. TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL La diputada de EH Bildu ha recordado que, además, el Gobierno se ha comprometido a traspasar a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que está incluido en el Estatuto, por lo que supone "cumplir la ley y la Constitución", y confía en que se transfiera. "Es la competencia que más se resisten a transferir, pero los acuerdos están para cumplirlos. Es cierto que han dado muchas veces esa palabra y luego no se ha llevado a efecto. Supongo que no será de las primeras transferencias que se consigan, pero es que hay cosas que son tan obvias que se tienen que cumplir", ha indicado, para reiterar que "los articulados legales dicen que se tiene que hacer y se ajusta a derecho, a la razón y al sentido común".