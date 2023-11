EH Bildu dice que la "retirada de confianza" del PNV a Urkullu muestra que el partido está "desgastado"

La parlamentaria de EH Bildu Ohiana Etxebarrieta ha asegurado que la "retirada de confianza" del PNV al lehendakari, Iñigo Urkullu --al no proponerle como aspirante a la reelección--, muestra que el partido está "desgastado y necesita de un cambio de ciclo al que no se está sabiendo dar respuesta". En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, la representante de la coalición soberanista se ha referido a la noticia conocida este pasado viernes de que el PNV ha comunicado a Urkullu que no repetirá como candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas al considerar que era necesario "apostar por un cambio de ciclo". En este sentido, Etxebarrieta ha considerado que el "goteo errático de noticias" de este viernes mostraron que se estaba asistiendo a una "crisis política interna dentro del PNV". "La sensación de estar viendo 'House of cards' nos mostraba la retirada de confianza a Urkullu por parte de su partido", ha argumentado. A su juicio, lo acontecido demuestra que en el actual contexto político y social el PNV "está desgastado y necesita de un cambio de ciclo al que no se está sabiendo dar respuesta". "Frente a esto, cada partido debe hacer sus propias reflexiones y procesos reglados. En nuestro caso, lo trataremos este lunes y pondremos propuestas políticas y planes de trabajo para refrendar el cambio de ciclo que necesita el país", ha asegurado en relación a la designación de candidato a lehendakadi por parte de EH Bildu.