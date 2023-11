Bildu no ve mal que Podemos negocie al margen de Sumar porque el bloque de izquierdas sería más fuerte para "presionar"

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no ve mal que Podemos intente preservar su autonomía y negociar durante esta legislatura con el PSOE al margen de Sumar porque, a su juicio, así el "bloque de izquierdas" sería mayoritario dentro del bloque de investidura y tendría más peso para "presionar" a los socialistas y obligarles a impulsar políticas eminentemente progresistas. Así lo ha expuesto Aizpurua en una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que, en todo caso, subraya que ERC, Bildu y BNG suman un total 14 diputados, dos más de los que reúnen Junts y el PNV, "el bloque más tradicional y conservador" dentro de los socios de investidura de Pedro Sánchez. "Si lo analizamos teniendo en cuenta el eje izquierda-derecha en el bloque de investidura puede haber complicaciones porque cada uno intentará tirar por su lado, pero, en cualquier caso, el bloque de izquierdas ya es mayor y si, como está anunciando, Podemos decide actuar autónomamente, lo sería mucho más", ha detallado. Desde su punto de vista, "Sánchez va a tener que bascular hacia la izquierda en cada iniciativa que se presente" y si los cinco diputados de Podemos consuman sus intenciones --incluso saliendo del grupo de Sumar para recalar en el Mixto--, los 19 diputados que alcanzaría ese bloque de izquierdas podrían imprimir "mayor presión hacia políticas de izquierda". EL PNV SE RETRATARÁ Y HAY ELECCIONES PRONTO Preguntada si, por ejemplo, ve al PNV y Junts apoyando un encarecimiento del despido --una medida que el PSOE ha pactado con Sumar-- la portavoz de Bildu ha dicho con claridad que lo ve factible, porque, si bien seguramente no lo respaldarían "por gusto", quien no apoye soluciones "justas, como esta" quedará retratado y en, en concreto en Euskadi, hay "elecciones autonómicas dentro de nada". Al ser cuestionada sobre la "rivalidad" entre su formación y el PNV, la portavoz de la coalición abertzale ha indicado que Bildu "no está en Madrid para confrontar ni competir" con el grupo parlamentario que capitenea Aitor Esteban, sino "para conseguir buenos acuerdos y mejoras para la ciudadanía". "Nuestra estrategia ha sido refrendada en las urnas por la ciudadanía vasca y, de hecho, nos ha convertido en el grupo mayoritario vasco en Madrid. Nosotros vamos a seguir en esta línea que nos ha dado frutos, porque es positiva y eficaz, sin mirar por el retrovisor lo que hacen otras fuerzas políticas", ha apuntado. En este contexto, ha señalado que la "confrontación de modelos" entre PNV y Bildu, se da "fundamentalmente Euskadi", que es donde competirán en las urnas el año que viene. ¿UNA CANDIDATA A LEHENDAKARI? A Aizpurua se le ha pedido opinión sobre la posibilidad de que Arnaldo Otegi sea el candidato de Bildu a la Lehendakaritza o si cree que toca que el cabeza de cartel sea una mujer. "En Bildu somos muchas mujeres, todas las portavocías importantes las llevamos mujeres", ha reseñado, recordando que es así no sólo en el Congreso sino también en los Parlamentos vasco y navarro. También ha mencionado a Maddalen Iriarte, que ya optó a la Presidencia del Gobierno vasco en 2020 y este año ha sido candidata a la Diputación de Guipúzcoa, obteniendo "mayoritariamente el voto de la ciudadanía guipuzcoana". "Si es Arnaldo Otegi, Arnaldo sería un perfecto candidato, un buen candidato. Hay muchas más personas en EH Bildu que pueden ser perfectos candidatos para la Lehendakaritza, lo sabremos pronto, en diciembre iniciamos el proceso", ha dicho, remarcando que la suya es "una organización eminentemente feminista" pero que eso, "naturalmente, no inhabilita a que los hombres puedan ser candidatos". RECONOCIMIENTO NACIONAL, PRIMERO ACUERDO EN EUSKADI Sobre cómo se debería materializar el avance en el reconocimiento nacional de Euskadi que el PSOE ha pactado con el PNV y que Bildu también reclama, Aizpurua ha recordado que Sánchez se comprometió con ella en el debate de investidura a abrir ese debate, un asunto, que, recalca, lleva pendiente desde la Transición y que se debe abordar "con paciencia, tranquilidad y mucha responsabilidad" porque "tiene que ser un debate que sirva para algo". Desde su punto de vista, ese reconocimiento nacional de Euskadi, es una demanda de la mayoría de la ciudadanía vasca y más que en términos de partidos debe afrontarse en términos de país. Así, es partidaria de que el debate se inicie en Euskadi, en el Parlamento vasco, para después trasladarlo al Congreso. "Yo creo que tiene que haber primero un acuerdo aquí, ver cómo se plantea el tema en la Comunidad Autónoma Vasca, y en Navarra también, y esto llevarlo a Madrid y plantear algo con seriedad, sin excesivas prisas, sin urgencias, pero andando, porque andando se hace camino; sin parar, pero también con mucha prudencia y con mucha tranquilidad", ha reiterado. Por último, Aizpurua ha dejado claro que asume que la ley de amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán marcará el inicio de la legislatura pero augura que, después, una vez se aplique, se aceptará con "naturalidad" y pasará como con los indultos, que "las aguas volverán a su cauce" y se dará relevancia a otros temas que "importan muchísimo más a la ciudadanía".