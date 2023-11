Belarra cree que Sánchez mueve su posición frente a Israel por la presión social pero le exige más y romper relaciones

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la presión social ha movido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tener una postura más enérgica ante Israel tras llamar al Ejecutivo a consultas a la embajadora española en el país. Una "buena noticia", ha comentado, pero insuficiente dado que demanda ir más allá y romper relaciones diplomáticas con este país hasta que no haya un alto el fuego definitivo y promover en la UE sanciones económicas potentes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Por otro lado, ha instado a la ciudadanía a secundar campañas de boicot a empresas que, a su juicio, colaboran con Israel, señalando explícitamente a la cadena de supermercados Carrefour. Así lo ha trasladado durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal, el máximo órgano ejecutivo de Podemos, donde ha expresado su solidaridad ante el pueblo palestino que está siendo víctima de un "intento de exterminio" por parte de Israel. Todo ello tras el conflicto diplomático generado después de que Israel, tras el reciente viaje de Sánchez por Oriente Próximo donde se abrió al reconocimiento unilateral del Estado palestino, llamara a consultas a su embajadora en España al considerar que sus declaraciones sobre el conflicto supone un "apoyo al terrorismo" de Hamás. Mientras, la respuesta de Exteriores fue en el mismo sentido y ha convocado a la embajadora española en Israel tras tildar de "falsas" e "intolerables" las acusaciones del gobierno israelí contra el Jefe del Ejecutivo. SOLO LA MOVILIZACIÓN SOCIAL PARARÁ LOS PIES A NETANYAHU La exministra de Derechos Sociales ha desgranado que solo un "movimiento social masivo" todo el mundo conseguirá que se alcance un alto el fuego definitivo, no parcial, y que será la "gente decente" la que consiga "pararle los pies" a Netanyahu. Y esa "presión" ciudadana, según ha remarcado, para que se ponga fin al "genocidio palestino" es la que finalmente "ha logrado" que el presidente se "haya tenido que mover", aunque sea tras mes y medio del conflicto, y por fin haya "retirado" a la embajadora española en Israel, en alusión a la llamada a consultas de la jefa diplomática en este país. De esta forma, la nueva postura de Sánchez ha sido celebrada para la líder de Podemos, al vincularla con el empuje de la "opinión pública crítica", pero exhorta al presidente a dar un "paso adelante definitivo" con más medidas contra Israel. Por ejemplo y en línea con sus exigencias de esta semana, Belarra ha pedido romper relaciones diplomáticas completamente con Israel hasta que no haya un alto el fuego, sanciones económicas "ejemplares" contra el primer ministro israelí y su cúpula política, al igual que se hizo con el presidente ruso Vladimir Putin tras su invasión a Rusia. Unido, además, a un embargo inmediato a la compraventa de armas a este país. "La complicidad de los demás con el Estado de Israel creo que no puede justificar en ningún caso nuestra propia inacción. Tenemos que frenar esta barbarie porque si no, estoy convencida de que la barbarie nos va a arrastrar con ella", ha apostillado. Por tanto, ha agregado que occidente está desplegando un "ejercicio de hipocresía sin límites" y pide apoyar cada movilización, además de respaldar acciones de "boicot a las empresas que colaboran con Israel, como hace Carrefour". Concretamente, hacía referencia a campañas en redes sociales que llaman a no consumir en esta cadena de supermercados, sosteniendo que tiene acuerdos de franquiciado con empresas de Israel que son activas en fomentar la ocupación de territorios palestinos por parte de colonos israelíes.