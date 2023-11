Aizpurua afirma que Otegi sería "un perfecto" candidato a lehendakari pero hay otras personas que también lo pueden ser

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sería "un perfecto" candidato a lehendakari, pero ha apuntado que hay otras personas dentro de la organización política que también lo pueden ser. En una entrevista concedida a Radio 5, recogida por Europa Press, Aizpurua ha señalado que la agenda de su formación "difiere en mucha medida de la del PNV", pero ha precisado que no están en Madrid "para confrontar ni competir con el PNV, sino para conseguir mejoras para la ciudadanía vasca y, por ende, para la ciudadanía del Estado español, para las clases populares". "Nuestra estrategia ha sido refrendada en las urnas por la ciudadanía vasca, y de hecho, nos ha convertido en el grupo mayoritario vasco en Madrid. Nosotros vamos a seguir en esta línea que nos ha dado frutos, que creemos que es eficaz, que es positiva, y sin mirar por el retrovisor lo que hacen otras fuerzas políticas", ha afirmado. A su juicio, la confrontación de modelos que tienen PNV y EH Bildu se producirá en las elecciones vascas, en las que ambas formaciones "competirán". "A Madrid no vamos a confrontar ni a competir con el PNV, vamos a conseguir acuerdos buenos", ha aseverado. CANDIDATURAS Sobre el debate que iniciará EH Bildu para la designación del candidato o candidata a Lehendakari, ha afirmado que el coordinador general, Arnaldo Otegi, "sería un perfecto y buen candidato", pero ha indicado que "hay muchas más personas que pueden ser perfectos candidatos para Lehendakaritza". En todo caso, ha dicho que el aspirante se conocerá "pronto" porque ya en diciembre comienza el proceso "sin ningún problema". En esta línea, ha dicho que "sea mujer o no" no es tan importante porque EH Bildu "es una organización eminentemente feminista, los hombres que la conforman también son feministas, tiene un programa feminista, que se articula transversalmente en toda la formación política". "Pero eso no inhabilita a los hombres para poder ser candidatos. Sí es verdad que somos las mujeres mayoría en este momento en las portavocías más visibles, pero eso no inhabilita a nadie", ha concluido.