Unos 150 militantes de Podemos Cataluña firman un manifiesto de apoyo a los 13 expedientados que dimitieron

Un total de 147 militantes de Podem Cataluña han firmado un manifiesto de apoyo a los 13 miembros de la dirección y la ejecutiva que dimitieron tras ser expedientados por defender en junio la "unidad" con Sumar, momento en el que se debatía sobre si Podemos se sumaría o no al proyecto liderado por Yolanda Díaz. El manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por 147 militantes, de los cuales 30 no han querido hacer público su nombre "por miedo a las represalias", y 10 de los firmantes son cargos públicos del partido, tres cargos técnicos y ocho cargos orgánicos de la formación. El documento reivindica el trabajo que han desarrollado "incansablemente" para la construcción de candidaturas de unidad para las elecciones municipales --donde Podem se presentó en coalición con Cataluña en Comú-- y para las generales, donde concurrieron bajo la marca de Sumar. "CONSOLIDAR CONFLUENCIAS Los firmantes se remiten a los documentos políticos aprobados en la III Asamblea Ciudadana de Podemos y con los que se presentó la dirección de Podem Cataluña, que "apelaba explícitamente a consolidar las confluencias con las fuerzas hermanas". "No queremos construir nuestra identidad política excluyendo ninguna fuerza hermana, sino al contrario. Queremos construir un espacio de cambio como hasta ahora", recoge el manifiesto. También han criticado que desde Podemos se prohíba la doble militancia, ya que aseguran que "siempre se había incentivado desde la dirección estatal", y consideran que esta decisión puede vaciar a Podem de militantes y cargos institucionales y orgánicos. A los 13 miembros que dimitieron se les había abierto un expediente y la ejecutiva del partido decidió la suspensión cautelar de militancia. Entre los firmantes del manifiesto hay cargos públicos de Podem como la concejal de Montcada i Reixac Mar Sempere; el de Mollet del Vallès David Moreno; el de Blanes Jordi Urgell y la de El Prat (Barcelona) Valle Alcaide, y también la exdiputada en el Congreso Alicia Ramos.