Turull dice que los acuerdos de PSOE con Sumar "no vinculan" a Junts y PNV, y mantendrán una posición conjunta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este viernes que los acuerdos del PSOE y Sumar "no vinculan" a su partido y al PNV, algo que los socialistas "saben", y ambas formaciones nacionalistas tratarán de marcar su "posicionamiento" conjunto ante aquellas que puedan afectar a materias competenciales de Cataluña y Euskadi. Así lo ha asegurado Turull en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en la que ha anunciado que su formación y el PNV --que hoy mantendrán una reunión en Bilbao-- intentarán coordinar sus votos "desde el minuto cero" en el Congreso "para ir a la una" y para que "sean lo más útiles posible a las naciones" vasca y catalana. Su colaboración irá más allá, según ha dicho, del debate territorial, y abarcará también temas sociales y económicos. Tras destacar que hay muchas cuestiones que "unen" a Junts y jeltzales, ha afirmado que "hay muchos acuerdos del PSOE con otras fuerzas políticas que no les vinculan", como por ejemplo los pactos de los socialistas con Sumar. "No nos tienen por qué vincular a nosotros. Esto el PSOE lo sabe, y nosotros vamos a utilizar nuestra fuerza en la medida que sea posible y, si vamos a la una las dos fuerzas políticas, es mucho más probable que podamos salir con nuestro posicionamiento en todo aquello que puede afectar a la política de materias competenciales en Euskadi o en Cataluña", ha añadido.