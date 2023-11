Mazón destaca que las cifras de violencia contra la mujer "exigen unidad" e incluye esta lucha en su oferta de pactos

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que las cifras de violencia contra las mujeres "reclaman unidad" y, por ello, ha incluido la lucha contra esta lacra en su oferta de pactos con la oposición y con el conjunto de partidos valencianos "dentro de una estrategia de consenso por muy ácida y cruda que sea la diferencia". En el acto de conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el jefe del Consell ha incidido en que "las cifras (de mujeres víctimas) no auguran nada bueno, no tienen justificación, nos interpelan a todos los que nos dedicamos a la política y nos reclaman unidad". "Me comprometo a que, en esa renovación de pactos y acuerdos, incorporemos este ámbito de trabajo con eficacia, para escoger las medidas más adecuadas en cada espacio donde la violencia pueda manifestarse", ha aseverado, y ha garantizado que lo hará "con la coordinación y unidad de todo el Consell". En el acto del 25N, celebrado en el Palau de la Generalitat con la asistencia de los vicepresidentes, Vicente Barrera y Susana Camarero, junto a varios consellers, en el que por primera vez el gobierno autonómico concede unos premios a personas y entidades que destacan en su lucha contra la violencia de género, Mazón ha destacado la unidad de la sociedad civil y ha llamado a que este consenso "llegue a la política". "No hay nada aquí que nos separe, aunque tengamos visiones distintas. Esta cuestión apela a toda la sociedad, es una cuestión de estado que requiere nuestro compromiso, responsabilidad y unidad", ha alentado. Un compromiso que ha pedido que sea "público y sincero para apartar de la contienda política" esta lacra y "afrontarla como una responsabilidad de todos". "No hay mayor objetivo, no hay más debate, esto tiene que acabar --ha enfatizado--. El dolor nos afecta a todos y entre todos tenemos que resolverlo". "NO SE PUEDE CONVERTIR EN UNA BANDERA SOLO PARA UNOS" En este punto, Mazón ha subrayado que combatir esta violencia "no se puede convertir en una bandera que solo unos puedan agitar" porque, ha advertido, la división política "hace perder energía y un tiempo precioso". Es por eso por lo que ha explicado que en su ofrecimiento en Les Corts "asumió" que este es uno de los ámbitos que requiere de una "estrategia de consenso" entre todos los partidos. "La realidad no tiene un único punto del orden del día", ha añadido. LAMENTA LOS DATOS DE VÍCTIMAS MENORES: "ALGO ESTÁ FALLANDO" Por otro lado, el jefe del Consell ha lamentado las cifras que dio a conocer este jueves Fundación ANAR de que las llamadas relacionadas con violencia de género adolescente en la Comunitat Valenciana han aumentado un 212% entre 2018 y 2022: "Los datos demuestran que en infancia y adolescencia no estamos actuando de manera correcta. Es evidente y doloroso. Algo está fallando". "No podemos consentir que la violencia se reinvente y aparezcan nuevas prácticas, menos aún en el ámbito infantil y juvenil", ha reivindicado.